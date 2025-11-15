Đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dân số

Kết luận số 149-KL/TW ngày 10/4/2025 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới đã khẳng định rõ: Công tác dân số là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết, vừa lâu dài, gắn chặt với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Một buổi sinh hoạt câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại xã Mường Lý.

Không chỉ dừng ở việc điều chỉnh mức sinh, chính sách dân số hiện nay bao trùm cả những yếu tố then chốt như cơ cấu dân số vàng, chất lượng dân số, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, thích ứng với già hóa dân số, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, quản lý di cư, lồng ghép dân số trong phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương và cả nước.

Tại Thanh Hóa, các cấp, ngành đang khẩn trương cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo bằng nhiều hành động thiết thực, với các giải pháp được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng dân số trong tình hình mới.

Thực hiện Kết luận số 149-KL/TW của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quan trọng, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Nổi bật là Kế hoạch số 284-KH/TU ngày 23/6/2025 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 16/7/2025 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Kết luận số 149-KL/TW; Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 18/8/2025 về kiện toàn Ban Chỉ đạo Dân số và Phát triển tỉnh. Cùng với đó, Chi cục Dân số tỉnh đã ban hành nhiều văn bản điều hành, điều chỉnh kế hoạch phù hợp sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; đồng thời xây dựng kế hoạch công tác dân số năm 2026 và giai đoạn 2026-2030, đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả trong toàn hệ thống.

Theo số liệu thống kê, đến hết tháng 9/2025, tổng dân số thường trú của tỉnh là 3.905.645 người, trong đó 642.302 phụ nữ 15 - 49 tuổi có chồng. Tỷ số giới tính khi sinh đạt 113,3 bé trai/100 bé gái, giảm 0,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước, cho thấy nỗ lực kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh đạt kết quả tích cực.

Trong 9 tháng năm 2025 có 24.795 bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh (đạt 68,8% kế hoạch) và 5.053 trẻ sơ sinh được sàng lọc (đạt 50,1%). Tổng số người mới sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại đạt 76.901 người (66,7% kế hoạch). Cùng với đó, nhiều chương trình, đề án về dân số và phát triển được triển khai đồng bộ, đem lại hiệu quả thiết thực. Nổi bật là Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, ở cấp tỉnh đã thực hiện 2 phóng sự truyền hình, 1 bài báo tuyên truyền, 3 pano cổ động, nhân bản 2.200 cuốn tài liệu “Hỏi - đáp về mất cân bằng giới tính khi sinh”, tổ chức 1 lớp tập huấn cho 90 cộng tác viên dân số về kỹ năng truyền thông, bình đẳng giới. Ở cấp cơ sở, 272 cuộc nói chuyện chuyên đề với 13.600 người tham dự và 272 câu lạc bộ phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế được duy trì thường xuyên. Đề án xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản cũng được thực hiện tại nhiều địa phương, góp phần mở rộng tiếp cận dịch vụ dân số đến người dân nông thôn, vùng khó khăn.

Công tác truyền thông dân số tiếp tục được đẩy mạnh. Ở cấp tỉnh đã sản xuất 263 poster, 3 pano, 3 phóng sự, 3 bài báo; tổ chức 1 lớp tập huấn cho 126 cộng tác viên dân số. Ở cấp xã, hơn 2.000 buổi phát thanh và 1.000 bài tuyên truyền về dân số - kế hoạch hóa gia đình được thực hiện thường xuyên, giúp chính sách dân số lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Công tác tư vấn, cung cấp dịch vụ dân số cho vị thành niên, thanh niên được đẩy mạnh với 175 buổi sinh hoạt ngoại khóa tại 225 trường THCS, THPT, thu hút hơn 12.000 học sinh tham gia và phát hành 5.635 cuốn sách tuyên truyền. Hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi được triển khai sôi nổi với 498 cuộc sinh hoạt câu lạc bộ, thu hút 24.900 người tham gia, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và phát huy vai trò người cao tuổi trong cộng đồng.

Anh Vị Văn Lâm ở xã Mường Lý chia sẻ: "Trước đây tôi chỉ nghĩ dân số là chuyện sinh con ít hay nhiều. Nhưng qua các buổi tuyên truyền, tôi hiểu dân số còn liên quan đến sức khỏe sinh sản, chăm sóc người cao tuổi, mất cân bằng giới tính khi sinh... Gia đình tôi đã thay đổi nhận thức, quan tâm hơn đến việc chăm sóc sức khỏe cho ông bà và con cái".

Chi cục trưởng Chi cục Dân số tỉnh Bùi Hồng Thủy cho biết: "Kết luận số 149-KL/TW nhấn mạnh công tác dân số không chỉ dừng lại ở kế hoạch hóa gia đình mà phải chuyển trọng tâm sang dân số và phát triển. Nghĩa là phải quan tâm toàn diện đến chất lượng, cơ cấu, phân bố dân cư, già hóa dân số và mất cân bằng giới tính khi sinh... để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Trong thời gian tới, chi cục sẽ tiếp tục đổi mới phương thức truyền thông, đẩy mạnh các hoạt động kiểm soát tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh, điều chỉnh mức sinh, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương đưa công tác dân số đến từng nhà, từng thôn, từng người dân theo phương châm “mưa dầm thấm sâu”, góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức của người dân về những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân số".

Bài và ảnh: Tô Hà