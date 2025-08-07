Đông Á Thanh Hoá chiêu mộ ngoại binh thứ 4 cho mùa giải 2025/2026

CLB Đông Á Thanh Hoá tiếp tục cho thấy sự quyết đoán trên thị trường chuyển nhượng khi chính thức chiêu mộ tiền vệ người Kyrgyzstan – Odilzhon Abdurakhmanov, chủ nhân danh hiệu Quả bóng bạc Kyrgyzstan 2024.

Odilzhon Abdurakhmanov chính thức trở thành ngoại binh thứ 4 của đội bóng xứ Thanh. Ảnh: VOV

Theo lãnh đạo CLB, bản hợp đồng có thời hạn 1 năm đã được ký kết với Odilzhon – cầu thủ sinh năm 1996, cao 1m85, từng mang băng đội trưởng đội tuyển quốc gia Kyrgyzstan. Anh được đánh giá là mẫu tiền vệ hiện đại, có lối chơi phù hợp với triết lý của tân HLV trưởng Choi Won-kwon – người trực tiếp đề xuất đưa anh về sân Thanh Hoá.

Mùa giải vừa qua, Odilzhon ra sân 24 trận trong màu áo CLB Becamex TP.HCM và là một trong những ngoại binh nổi bật nhất của đội bóng này. Tuy nhiên, do không phù hợp với hệ thống chiến thuật của HLV Nguyễn Anh Đức, anh đã chia tay đội bóng sau mùa giải 2024–2025.

Ông Cao Hoàng Đức – Giám đốc điều hành CLB Đông Á Thanh Hoá cho biết: “Odilzhon không phải mẫu ngoại binh đình đám, nhưng rất chuyên nghiệp, giàu nền tảng thể lực và có tư duy chiến thuật tốt. Sau một mùa giải tại Việt Nam, anh đã chứng minh được năng lực của mình và nhận được sự đánh giá cao từ HLV Choi”.

Odilzhon trưởng thành từ lò đào tạo CLB Maktaaral, từng khoác áo các CLB Bunyodkor (Uzbekistan), Alay Osh (Kyrgyzstan) trước khi tới Việt Nam. Hiện tại, anh được định giá khoảng 250.000 euro (tương đương 7,5 tỉ đồng).

Đội bóng xứ Thanh đang cân nhắc việc bổ sung ngoại binh trong trường hợp sớm hoàn tất thủ tục nhập tịch cho tiền đạo Rimario (áo vàng).

Với sự xuất hiện của Odilzhon Abdurakhmanov, CLB Đông Á Thanh Hoá đã hoàn tất danh sách 4 ngoại binh gồm: tiền đạo Lucas Ribamar (ghi 12 bàn mùa trước), trung vệ Mamadou Mbodj (từng giành 9 danh hiệu tại châu Âu), Rimario và Odilzhon. Tuy nhiên, ban lãnh đạo CLB cho biết sẽ tiếp tục cân nhắc việc chiêu mộ thêm ngoại binh nếu hoàn tất quá trình nhập tịch cho Rimario trong thời gian tới.

Về lực lượng nội binh, đội bóng xứ Thanh cũng đã cơ bản hoàn thiện bộ khung, sẵn sàng cho mùa giải mới 2025/2026 với nhiều kỳ vọng.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã quyết định giữ nguyên quy định về ngoại binh tại V.League 2025/2026, theo đó mỗi đội chỉ được sử dụng tối đa 3 ngoại binh thi đấu cùng lúc trên sân và đăng ký thêm 1 cầu thủ ngoại dự bị. Riêng hai CLB tham dự giải châu lục là Nam Định và Công an Hà Nội được phép đăng ký tối đa 7 ngoại binh, nhưng vẫn chỉ được dùng 4 người (3 người thi đấu, 1 người dự bị) trên sân mỗi trận tại V.League.

Hoàng Sơn