Đông Á Thanh Hoá chia điểm tiếc nuối trước SLNA

(Baothanhhoa.vn) - Việc 3 trụ cột Damoth, Ngọc Tân và Ngọc Hà bị treo giò buộc HLV Mai Xuân Hợp phải tung vào sân bộ ba tân binh gồm Văn Hoàn, Ngọc Quý và Văn Hưng ngay từ đầu. Trong bối cảnh đội hình sứt mẻ, Thanh Hóa đã trải qua 90 phút đầy nỗ lực trước SLNA, nhưng chỉ có thể giữ lại 1 điểm với trận hòa 1-1 trên sân nhà.

Đông Á Thanh Hoá chia điểm tiếc nuối trước SLNA

Việc 3 trụ cột Damoth, Ngọc Tân và Ngọc Hà bị treo giò buộc HLV Mai Xuân Hợp phải tung vào sân bộ ba tân binh gồm Văn Hoàn, Ngọc Quý và Văn Hưng ngay từ đầu. Trong bối cảnh đội hình sứt mẻ, Thanh Hóa đã trải qua 90 phút đầy nỗ lực trước SLNA, nhưng chỉ có thể giữ lại 1 điểm với trận hòa 1-1 trên sân nhà.

Đông Á Thanh Hoá chia điểm tiếc nuối trước SLNA

Đông Á Thanh Hoá nhập cuộc chủ động nhờ lợi thế sân nhà.

Dù thiếu vắng nhiều nhân tố quan trọng, đội bóng xứ Thanh vẫn nhập cuộc chủ động, kiểm soát bóng tốt hơn trong phần lớn thời gian hiệp 1. Tuy nhiên, những cơ hội rõ ràng đầu tiên lại thuộc về SLNA khi Mạnh Quỳnh bỏ lỡ tình huống ngon ăn ở phút 17 sau sai sót của hàng thủ chủ nhà.

Đông Á Thanh Hoá chia điểm tiếc nuối trước SLNA

Trọng tài rút thẻ đỏ với cầu thủ SLNA sau khi tham khảo VAR.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 31 khi Văn Khánh bên phía SLNA nhận thẻ đỏ sau tình huống phạm lỗi nguy hiểm và VAR vào cuộc. Chơi hơn người, Thanh Hóa gia tăng sức ép mạnh mẽ về phía khung thành đội khách. Dẫu vậy, phải đến những phút bù giờ hiệp 1, lợi thế mới được cụ thể hóa. Phút 45+2, Lê Văn Thắng tung cú sút xa đẹp mắt, mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà.

Đông Á Thanh Hoá chia điểm tiếc nuối trước SLNA

Văn Thắng (số 10) ăn mừng bàn thắng mở tỉ số.

Sang hiệp 2, Thanh Hóa tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt với tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội, có thời điểm lên tới gần 70%. Tuy nhiên, kịch bản phung phí cơ hội lại tái diễn khi các chân sút không thể tận dụng những tình huống thuận lợi để gia tăng cách biệt.

Đông Á Thanh Hoá chia điểm tiếc nuối trước SLNA

Đội chủ nhà bỏ lỡ nhiều cơ hội đầy tiếc nuối.

Trong khi đó, SLNA dù chơi thiếu người nhưng vẫn cho thấy tinh thần thi đấu kiên cường. Phút 70, từ một pha phản công sắc bén, Mạnh Quỳnh dứt điểm chính xác, gỡ hòa 1-1 cho đội khách.

Những phút cuối trận, Thanh Hóa dồn toàn lực tấn công, tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ chơi lăn xả của SLNA. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1, kết quả khiến đội chủ nhà có phần tiếc nuối khi không thể tận dụng lợi thế hơn người và thế trận vượt trội.

Đông Á Thanh Hoá chia điểm tiếc nuối trước SLNA

Thủ môn Cao Văn Bình nhiều lần từ chối cơ hội của đội nhà.

Chia điểm trong trận đấu quan trọng, Thanh Hóa chưa thể tạo ra bước bứt phá trong cuộc đua trụ hạng, trong khi SLNA có thêm một điểm quý giá để duy trì hy vọng ở chặng đường phía trước.

Hoàng Sơn

Tin cùng chuyên mục

Wushu Thanh Hóa khởi đầu năm 2026 ấn tượng, hướng tới mục tiêu Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Wushu Thanh Hóa khởi đầu năm 2026 ấn tượng, hướng tới mục tiêu Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Thể thao
(Baothanhhoa.vn) - Sau 6 ngày tranh tài sôi nổi tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn, Giải vô địch Wushu các CLB quốc gia năm 2026 đã khép lại với nhiều dấu ấn chuyên môn đáng chú ý. Đội tuyển Wushu Thanh Hóa góp mặt với lực lượng VĐV trẻ và giàu tiềm năng, thi đấu...
Võ cổ truyền xây nền móng vững chắc cho tương lai

Võ cổ truyền xây nền móng vững chắc cho tương lai

Trong tỉnh
(Baothanhhoa.vn) - Từ việc tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện bài bản đối với các vận động viên (VĐV), đội tuyển Võ cổ truyền đang từng bước khẳng định vị thế trên đấu trường quốc nội, tạo tiền đề thuận lợi để hướng đến thành tích cao trong tương lai.
Đông Á Thanh Hóa - SLNA: Chủ nhà chồng chất khó khăn

Đông Á Thanh Hóa - SLNA: Chủ nhà chồng chất khó khăn

Thể thao
(Baothanhhoa.vn) - Đội bóng xứ Thanh tiếp đón Sông Lam Nghệ An (SLNA) lúc 18 giờ 00 ngày 19/4 trên sân nhà trong trận cầu then chốt của cuộc đua trụ hạng. Đội bóng xứ Thanh bước vào trận đấu với hàng loạt tổn thất lực lượng và áp lực không nhỏ trước đối thủ đang trên...
