Đón dòng vốn hợp tác chất lượng cao từ Nhật Bản

Nhật Bản hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Thanh Hóa, với 22 dự án của các nhà đầu tư Nhật Bản và liên doanh, chiếm hơn 82,5% tổng vốn FDI toàn tỉnh, đưa Thanh Hóa trở thành địa phương đứng thứ hai cả nước về quy mô vốn Nhật Bản sau TP Hồ Chí Minh.

Vận hành tại Trung tâm điều hành, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn - công trình có nguồn vốn đầu tư từ Nhật Bản và đóng góp nguồn thuế không nhỏ cho ngân sách tỉnh Thanh Hóa hằng năm.

Tại Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt - Nhật vừa diễn ra tại Quảng Ninh, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tạo dấu ấn bằng hình ảnh một địa phương cầu thị, thiện chí hợp tác và năng động trong thu hút dòng vốn quốc tế. Cũng tại đây, nhiều tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản đã gợi mở các giải pháp quan trọng giúp Thanh Hóa tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực hấp thụ những cơ hội hợp tác chất lượng cao.

Bên cạnh những chia sẻ về kinh nghiệm thành công khi thu hút đầu tư Nhật Bản, tham gia phiên chuyên đề tại diễn đàn, tỉnh Thanh Hóa sẵn sàng bày tỏ những thách thức về hạ tầng phụ trợ và chất lượng nguồn nhân lực kỹ thuật cao. Đây là những hạn chế khiến tỉnh chưa thu hút được nhiều dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ - thế mạnh của doanh nghiệp Nhật Bản. Ngoài ra, quy mô của doanh nghiệp địa phương còn nhỏ, năng lực quản trị, trình độ khoa học - kỹ thuật còn hạn chế, nên khả năng tham gia vào chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị của các doanh nghiệp Nhật Bản chưa cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường khẳng định, Thanh Hóa sẽ tiếp tục đổi mới tư duy thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài theo hướng chọn lọc, tập trung vào các dự án chiến lược, có giá trị gia tăng cao, sử dụng công nghệ hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường và có tác động lan tỏa trong chuỗi sản xuất toàn cầu. Những dự án Nhật Bản đang hoạt động tại Thanh Hóa chính là minh chứng rõ nhất cho mô hình đầu tư có tính động lực, tạo hạt nhân tăng trưởng cho nhiều ngành, lĩnh vực của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

Cùng với tầm nhìn đó, tỉnh sẽ huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ và hiện đại. Trọng tâm là các dự án hạ tầng then chốt như giao thông, khu kinh tế, khu công nghiệp và hạ tầng đô thị, nhằm khắc phục điểm nghẽn, tạo dư địa mới cho tăng trưởng. Song song với đó, tỉnh đẩy mạnh rà soát, điều chỉnh quy hoạch để xác định rõ không gian phát triển, tạo nền tảng ổn định cho các nhà đầu tư. Việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực kỹ thuật cao sẽ được xác định là nhiệm vụ ưu tiên để đáp ứng cho nhu cầu vận hành dự án hiệu quả. Trong công tác điều hành, chính quyền các cấp của tỉnh sẽ duy trì đối thoại thường xuyên, lắng nghe và giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp Nhật Bản; đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư theo hướng minh bạch, công bằng và dễ thực hiện.

Tại diễn đàn, nhiều ý kiến từ phía Nhật Bản đã nêu những gợi mở quan trọng. Ông Takebe Tsutomu, cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Việt - Nhật, nhấn mạnh: “Nhân lực là yếu tố cốt lõi của mọi mô hình hợp tác kinh tế. Các địa phương ở Việt Nam cần quan tâm tới mô hình tuần hoàn nhân lực. Một điểm mới đáng chú ý nữa là đề xuất phát triển nhóm nhân lực kết hợp nền tảng công nghệ số. Đây được xem là “chìa khóa” cho năng suất doanh nghiệp nhỏ và vừa trong giai đoạn mới".

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tham gia phiên chuyên đề về thương mại đầu tư, hợp tác nguồn nhân lực và nông nghiệp tại Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt - Nhật năm 2025.

Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản cũng bày tỏ sự tin tưởng khi lựa chọn điểm đến hợp tác là Thanh Hóa. Ông Kenta Kawanabe, Tổng giám đốc các Khu Công nghiệp Thăng Long tại Việt Nam, Tập đoàn Sumitomo Corporation, khẳng định: “Chúng tôi đã có một quyết định đúng đắn khi đầu tư tại Thanh Hóa. Những cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo tỉnh tại diễn đàn hôm nay củng cố thêm niềm tin để chúng tôi phát triển Khu Công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa trở thành khu công nghiệp kiểu mẫu, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp có chất lượng. Đây cũng là động lực để Sumitomo kiên định với các giai đoạn tiếp theo và tiếp tục giới thiệu đối tác đến tìm hiểu tại Thanh Hóa”.

Ở góc độ địa phương Nhật Bản, ông Ishidera Junichi, Phó Thống đốc tỉnh Yamanashi đánh giá cao tốc độ tăng trưởng công nghiệp, thu hút FDI và quy mô nông nghiệp của Thanh Hóa. Những kiến nghị hợp tác của tỉnh Thanh Hóa trong hợp tác sản xuất, chuyển giao nông nghiệp công nghệ cao tiếp tục được hai bên mở rộng trao đổi, kết nối. Tỉnh Yamanashi cũng đồng thời mời Thanh Hóa tham dự các hội nghị chuyên ngành do tỉnh tổ chức để thúc đẩy các bước tiến tới ký kết hợp tác chính thức, nhất là trên lĩnh vực năng lượng và nông nghiệp.

Với kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản đạt gần 3,4 tỷ USD trong giai đoạn 2021-2025, cùng dòng vốn đầu tư chất lượng ngày càng mở rộng, Thanh Hóa đang bước vào một quỹ đạo hợp tác mới, sâu sắc và thực chất hơn với Nhật Bản. Những cam kết hỗ trợ từ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) trong kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy thương mại, du lịch và giao lưu Nhân dân hứa hẹn mang lại những xung lực mạnh mẽ, mở ra tầm cao mới cho quan hệ hợp tác giữa Thanh Hóa với các địa phương và nhà đầu tư Nhật Bản trong thời gian tới.

Bài và ảnh: Minh Hằng