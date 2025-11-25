Tỉnh Thanh Hóa luôn chào đón các nhà đầu tư Nga, mong muốn đồng hành cùng phát triển

Tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa, chiều 20/11, tại Thủ đô Moskva, Liên bang Nga, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch. Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa: Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Vũ Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, phường, xã; đại diện lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cùng một số doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa; đại diện các tổ chức và gần 150 doanh nghiệp, tập đoàn, các nhà đầu tư Liên bang Nga.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh nồng nhiệt chào mừng, trân trọng cảm ơn đại diện các cơ quan, tổ chức của chính quyền và đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp, đối tác Liên bang Nga đã quan tâm tham dự hội nghị. Đây là cơ hội để lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Liên bang Nga chia sẻ, trao đổi, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trên tinh thần cùng nhau phát triển.

Giới thiệu khái quát tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh cho biết, Thanh Hóa hiện nằm trong nhóm các địa phương có quy mô kinh tế lớn của Việt Nam, có hệ thống hạ tầng đồng bộ, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện mạnh mẽ, nhiều dự án quy mô quốc gia và quốc tế đang được triển khai hiệu quả.

Tỉnh cũng sở hữu tiềm năng phong phú về phát triển công nghiệp năng lượng, chế biến chế tạo, cảng biển nước sâu, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ du lịch, cùng nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn thông qua hội nghị này, sẽ giới thiệu rõ nét hơn môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam và của tỉnh Thanh Hóa đến các doanh nghiệp, hiệp hội và nhà đầu tư Liên bang Nga.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ lắng nghe nhu cầu, đề xuất hợp tác từ phía các đối tác Nga, tạo cầu nối thúc đẩy hợp tác lâu dài, hiệu quả và thực chất, đặc biệt là trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và hỗ trợ lẫn nhau, như công nghiệp năng lượng, chế biến, chế tạo, logistics, du lịch - văn hóa, giáo dục - đào tạo và chuyển giao công nghệ...

"Tỉnh Thanh Hóa cam kết luôn đồng hành cùng doanh nghiệp bằng tinh thần “Hợp tác chân thành - Đầu tư bền vững - Thủ tục thuận lợi - Hiệu quả cao nhất”, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đặc biệt nhấn mạnh.

Phát biểu tại hội nghị, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi đánh giá cao việc tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tại Thủ đô Moskva. Đây là hoạt động thiết thực và có nhiều ý nghĩa, là khởi đầu cho sự hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa với các doanh nghiệp, nhà đầu tư Liên bang Nga.

Thanh Hóa là vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, đang vươn lên mạnh mẽ và đã trở thành điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đại sứ khuyến khích các nhà đầu tư, doanh nghiệp Nga đến Thanh Hóa để tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư sản xuất kinh doanh.

Đại sứ tin tưởng với tiềm năng, lợi thế nổi trội, cùng tinh thần chủ động trong công tác thu hút đầu tư của lãnh đạo tỉnh, trong thời gian tới, Thanh Hóa sẽ đón nhiều doanh nghiệp Nga đến tìm hiểu và đầu tư.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng đã thông tin đến các đại biểu những tiềm năng, lợi thế khác biệt, cơ hội nổi trội, tình hình đầu tư, phát triển các lĩnh vực thương mại và du lịch của tỉnh Thanh Hóa, cũng như nhu cầu hợp tác với các đối tác Liên bang Nga.

Đại diện các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư Liên bang Nga bày tỏ ấn tượng với những tiềm năng, thế mạnh, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh Thanh Hóa.

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm đến việc đầu tư vào Khu Kinh tế Nghi Sơn, cũng như bày tỏ mong muốn được hợp tác với các doanh nghiệp Thanh Hóa trên các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến chế tạo, logistics, xây dựng hệ thống cảng biển nước sâu... Đồng thời, mong muốn tỉnh tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng và các thể chế để tạo thuận lợi cho việc sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp tại Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết thúc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh đánh giá cao những ý kiến chia sẻ của cộng đồng doanh nghiệp Nga, xem đây là gợi mở quan trọng để tỉnh Thanh Hóa tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư và xây dựng các cơ chế hợp tác hiệu quả hơn.

Với phương châm “Thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của tỉnh”, tỉnh Thanh Hóa cam kết luôn là đối tác tin cậy, lâu dài của các nhà đầu tư Liên bang Nga.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn các địa phương của Liên bang Nga, các nhà đầu tư, doanh nghiệp Liên bang Nga tạo điều kiện, hỗ trợ và cùng hợp tác để các doanh nghiệp Thanh Hóa có cơ hội đến Liên bang Nga đầu tư.

Bí thư Tỉnh ủy giao các sở ngành của tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ tạo điều kiện tốt nhất để hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nga đến tìm hiểu và sản xuất kinh doanh tại Thanh Hóa.

Với nền tảng là sự tin cậy về chính trị, sự tương đồng về văn hóa và tình cảm gắn bó, thuỷ chung giữa hai Nhà nước, Nhân dân hai nước và với những tình cảm tốt đẹp của các doanh nghiệp, nhà đầu tư Liên bang Nga dành cho tỉnh Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh mong muốn cuộc gặp gỡ, xúc tiến này sẽ là cầu nối tăng cường tình hữu nghị, mở rộng hợp tác kinh tế - văn hóa giữa tỉnh Thanh Hóa với cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân Liên bang Nga. Tỉnh Thanh Hóa luôn chào đón các nhà đầu tư Nga, mong muốn đồng hành cùng các nhà đầu tư trên con đường hợp tác tin cậy, bền vững và đôi bên cùng phát triển.

Hồng Thư