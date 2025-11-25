Thanh Hoá tham dự Diễn đàn hợp tác địa phương Việt - Nhật

Sáng 25/11, tại Quảng Ninh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự Diễn đàn hợp tác địa phương Việt - Nhật với chủ đề “Đồng hành phát triển toàn diện - Kiến tạo tương lai bền vững”.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu tham dự Diễn đàn hợp tác địa phương Việt - Nhật.

Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa dự hội nghị do đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn. Cùng dự có đại diện các sở, ngành, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh.

Đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa dự diễn đàn.

Đây là lần đầu tiên diễn đàn được tổ chức với sự tham dự đầy đủ của 34 tỉnh, thành phố của Việt Nam sau khi hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Về phía Nhật Bản có sự tham gia của lãnh đạo và đại diện 18 địa phương, trong đó có hàng trăm doanh nghiệp, nhà đầu tư đang quan tâm, tìm hiểu các cơ hội đầu tư tại Việt Nam.

Đại diện sở, ngành, doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa dự diễn đàn.

Trong thông điệp gửi tới diễn đàn, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae gửi lời chúc mừng chân thành nhất đến Diễn đàn hợp tác địa phương Việt - Nhật lần đầu tiên được tổ chức một cách trọng thể và mong muốn qua diễn đàn này, sự hợp tác giữa hai nước Nhật Bản - Việt Nam sẽ ngày càng sâu sắc hơn.

Thủ tướng Nhật Bản hoan nghênh việc quan hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam đã được nâng cấp lên Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vào năm 2023, cũng như sự hợp tác đang phát triển trong mọi lĩnh vực như giao lưu nhân dân, kinh tế, văn hóa, an ninh, trao đổi giữa các địa phương.

Thủ tướng Takaichi Sanae nêu rõ, Nhật Bản sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam trong công cuộc cải cách nhằm đạt được tăng trưởng kinh tế cao hơn nữa; tin tưởng kinh nghiệm và bí quyết mà các chính quyền địa phương Nhật Bản đã dày công vun đắp qua nhiều năm trong các lĩnh vực như hồi sinh khu vực, xúc tiến công nghiệp, phát triển du lịch và đào tạo nguồn nhân lực sẽ trở thành sức mạnh cho Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao chủ đề “Đồng hành phát triển toàn diện - Kiến tạo tương lai bền vững”, coi đây là định hướng chiến lược phản ánh đúng mong muốn chung của hai quốc gia trong việc xây dựng quan hệ “chân thành - tình cảm - tin cậy - thực chất - hiệu quả - cùng có lợi”.

Nhấn mạnh dư địa hợp tác còn rất lớn, Thủ tướng gợi mở 6 định hướng lớn để hai bên tập trung thảo luận. Trước hết, cần chủ động khai thác lợi thế bổ trợ giữa các địa phương trên nguyên tắc “cùng có lợi”. Việt Nam có nhu cầu mạnh mẽ về vốn, công nghệ, công nghiệp phụ trợ, trong khi Nhật Bản đang phải đối mặt với thách thức thiếu hụt lao động. Mỗi địa phương cần xác định 1-2 lĩnh vực ưu tiên và đề xuất được ít nhất 2-3 sáng kiến hợp tác có thể triển khai ngay trong 1-2 năm.

Thủ tướng nhấn mạnh phải lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm, chủ thể và mục tiêu của hợp tác. Các chính sách, cơ chế ưu đãi cần hướng tới lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, còn người dân phải được hưởng thành quả theo tinh thần “3 hơn”: việc làm tốt hơn, thu nhập cao hơn, kỹ năng và điều kiện làm việc tốt hơn.

Cùng với đó, đẩy mạnh giao lưu văn hóa - du lịch phải trở thành nền tảng cho hợp tác lâu dài. Thủ tướng đề nghị thúc đẩy mạnh hơn các hoạt động giao lưu nhân dân, mở rộng lễ hội, tuyến du lịch, đường bay, tăng cường kết nối thế hệ trẻ.

Thủ tướng kêu gọi đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cần được xem là động lực tăng trưởng mới. Hai bên có thể đẩy mạnh hợp tác về công nghệ số, AI, đô thị thông minh, R&D, vườn ươm khởi nghiệp.

Trong khuôn khổ diễn đàn, sẽ có hơn 100 hoạt động kết nối, làm việc giữa các bên. Triển lãm địa phương Việt Nam - Nhật Bản cũng được tổ chức, với hơn 40 gian trưng bày sản phẩm đặc trưng địa phương và khu vực giao lưu trải nghiệm văn hóa hai nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường đề xuất các nội dung hợp tác với tỉnh Yamanashi.

Trong khuôn khổ Diễn đàn hợp tác địa phương Việt - Nhật lần thứ nhất, đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa đã tham dự phiên gặp gỡ song phương với lãnh đạo cấp cao tỉnh Yamanashi.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới đoàn công tác tỉnh Yamanashi và giới thiệu khái quát về tiềm năng, lợi thế nổi trội của Thanh Hóa - một trong những trung tâm tăng trưởng năng động nhất cả nước, sở hữu hạ tầng giao thông đồng bộ, cảng biển nước sâu Nghi Sơn, sân bay Thọ Xuân, hệ sinh thái công nghiệp - đô thị - dịch vụ đang phát triển mạnh.

Đồng chí Cao Văn Cường cũng nhấn mạnh: Nhật Bản hiện là nhà đầu tư có vốn đăng ký lớn nhất tại Thanh Hóa, với nhiều dự án trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh và của Việt Nam. Việc dự án Khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa do Tập đoàn Sumitomo triển khai chuẩn bị khởi công đầu năm 2026 mở ra cơ hội lớn thu hút doanh nghiệp công nghiệp chế tạo, công nghệ cao từ các địa phương Nhật Bản, trong đó có Yamanashi.

Đánh giá cao các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, sản phẩm chế biến nông nghiệp thương hiệu du lịch Núi Phú Sĩ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường nhấn mạnh: Thanh Hóa đặc biệt quan tâm hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh bổ trợ: công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu nông sản, du lịch, giáo dục - đào tạo và chuyển giao công nghệ.

Tỉnh Thanh Hóa đề nghị tỉnh Yamanashi phối hợp bố trí chương trình làm việc trong chuyến công tác Nhật Bản của tỉnh dự kiến vào năm 2026; đồng thời trân trọng mời lãnh đạo tỉnh Yamanashi thăm Thanh Hóa, tham dự các sự kiện văn hóa - thương mại và kết nối doanh nghiệp hai bên, đặc biệt là tham dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư Thanh Hóa năm 2026.

Tỉnh Thanh Hóa mong muốn hai tỉnh tiến tới ký kết văn bản hợp tác chính thức nhằm tạo khuôn khổ liên kết lâu dài. Tỉnh cũng đề nghị Yamanashi hỗ trợ kết nối công nghệ chế biến nông sản, nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm xuất khẩu của Thanh Hóa.

Đại diện tỉnh Yamanashi thống nhất nội dung đề xuất hợp tác của tỉnh Thanh Hóa.

Phía Yamanashi đánh giá cao tốc độ tăng trưởng công nghiệp, thu hút FDI và quy mô nông nghiệp lớn của Thanh Hóa; đồng thời mời Thanh Hóa tham dự các hội nghị chuyên ngành về năng lượng và nông nghiệp do tỉnh Yamanashi tổ chức.

Phía Yamanashi nhất trí tiếp tục trao đổi, kết nối cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực phù hợp và bàn bạc, hoàn thiện các bước tiến tới ký kết hợp tác chính thức.

Gian hàng trưng bày các sản phẩm của tỉnh Thanh Hóa tại sự kiện.

Bên lề diễn đàn, khu triển lãm trưng bày hơn 40 gian hàng của các địa phương hai nước, trong đó có tỉnh Thanh Hóa đã giới thiệu đến các đại biểu và khách tham quan những sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP... tạo dấu ấn mạnh về tiềm năng, bản sắc và cơ hội hợp tác của tỉnh.

Minh Hằng