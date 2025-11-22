Dấu ấn thu hút đầu tư

Nhiều nhiệm kỳ gần đây, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đều xác định cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá để huy động tối đa các nguồn lực, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh, tạo động lực tăng trưởng nhanh và bền vững. Giai đoạn 2020-2025, Thanh Hóa đã đạt nhiều dấu ấn nổi bật trong thu hút đầu tư.

Khu Công nghiệp Đình Hương - Tây Bắc Ga đã cơ bản được lấp đầy các dự án đầu tư.

Trung tuần tháng 10/2025, công trình Cung Văn hóa thiếu nhi và Trung tâm thể dục, thể thao Hạc Thành với kiến trúc hiện đại được cắt băng khánh thành, đưa vào sử dụng. Dự án với tổng vốn đầu tư gần 250 tỷ đồng sau hơn 1 năm triển khai, đã biến khu đất 4,1ha ngay trong Khu đô thị Vinhomes Star City Thanh Hóa thành địa điểm phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí, học tập và rèn luyện thể dục thể thao cho trẻ em và các tầng lớp Nhân dân phường đô thị trung tâm của tỉnh. Cùng địa bàn phường những ngày này, công trình cầu vượt đường sắt Bắc - Nam và đường hai đầu cầu thuộc tuyến đại lộ Đông - Tây cũng đang được các nhà thầu gấp rút hoàn thành để đưa vào sử dụng, kỳ vọng góp phần giải tỏa ách tắc cho khu vực phía Tây của phường, kết nối với các khu vực huyện Đông Sơn cũ. Trước đó, nhiều dự án phát triển hạ tầng quan trọng cũng được đưa vào sử dụng hoặc trong quá trình hoàn thiện như: dự án cải tạo, nâng cấp Công viên Hội An; dự án mở rộng đại lộ Lê Lợi đoạn từ ngã tư Phú Sơn đến cầu Đống... Thông tin từ UBND tỉnh, giai đoạn 2020 đến nay, tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh đạt hơn 700 nghìn tỷ đồng, gấp 1,14 lần giai đoạn 2015-2020. Từ các nguồn vốn đầu tư ấy, hàng chục công trình, dự án đã và đang được triển khai, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội toàn tỉnh.

Để thu hút đầu tư, Thanh Hóa sớm xác định các cơ chế chính sách thông thoáng, thủ tục hành chính cần được đơn giản hóa nhiều khâu cũng như rút ngắn thời gian giải quyết. Với sự hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và cải cách tích cực từ các sở, ngành, địa phương, đa phần thủ tục phục vụ thu hút đầu tư được xử lý trên môi trường điện tử. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, cơ chế ưu tiên “làn xanh” đối với các dự án trọng điểm đã giúp giảm từ 50 - 60% thời gian so với quy định.

Các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp đã từng bước được ban hành đồng bộ, phù hợp điều kiện phát triển địa phương. Tổng hợp từ Sở Tư pháp, từ năm 2021 đến nay toàn tỉnh đã ban hành hơn 980 văn bản quy phạm pháp luật để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính, trong đó có thu hút đầu tư. Một yếu tố thuận lợi khác là kết cấu hạ tầng thiết yếu, từ đô thị, giao thông, cảng biển Nghi Sơn, Cảng Hàng không Thọ Xuân, đến hệ thống cấp điện, cấp nước, logistics... trên địa bàn tỉnh được đầu tư mới, nâng cấp ngày càng hiện đại, cũng tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư. Những năm gần đây, Thanh Hóa ngày càng khẳng định sự năng động, đi đầu trong thu hút đầu tư, trở thành điểm sáng của khu vực Bắc Trung bộ và điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước.

Không chỉ có thêm các dự án từ ngân sách Nhà nước, những công trình, nguồn vốn từ các doanh nghiệp, tập đoàn tư nhân trong và ngoài nước cũng được tin tưởng đầu tư về xứ Thanh trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến nay. Trong lĩnh vực du lịch, những dự án tầm cỡ, như: Quảng trường biển Sầm Sơn; Công viên nước Sun World Sầm Sơn; Flamingo Ibiza Hải Tiến... được đầu tư, góp phần thúc đẩy hình thành những không gian vui chơi, nghỉ dưỡng đẳng cấp, đưa Thanh Hóa trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn về du lịch của khu vực và cả nước. Trong phát triển hạ tầng diện mạo đô thị, Thanh Hóa cũng thu hút hàng loạt dự án quy mô lớn, mang tính động lực của các tập đoàn hàng đầu trong và ngoài nước như Vingroup, Sungroup, Flamingo, Eurowindow, Sumitomo, Aeon Mall, WHA, JSN, THN, Lares... đã và đang được triển khai, góp phần thay đổi diện mạo hiện đại, khang trang.

Tại Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp (KCN), gần 5 năm qua cũng thu hút 138 dự án đầu tư trực tiếp trong nước và 41 dự án FDI, tổng vốn đăng ký đầu tư 104.878 tỷ đồng và 613 triệu USD. Tại đây, nhiều dự án quy mô lớn đã hoàn thành và đi vào hoạt động, tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế như: Nhiệt điện Nghi Sơn 2, Nhà máy luyện cán thép giai đoạn 2, Nhà máy giấy Miza, Nhà máy xi măng Đại Dương 1, Dây chuyền 3 Nhà máy xi măng Long Sơn, Nhà máy săm lốp ô tô Radial... Giai đoạn 2020-2025, các doanh nghiệp tại Khu Kinh tế Nghi Sơn và các KCN tỉnh đã đóng góp lớn cho ngân sách Nhà nước với số thu ước đạt 123.501 tỷ đồng, chiếm 52,8% tổng thu toàn tỉnh. Cùng thời điểm, Thanh Hóa cũng thành công trong thu hút các nhà đầu tư hạ tầng một số KCN mới quy mô lớn, hiện đang được triển khai như: KCN WHA Smart Technology (1.320 tỷ đồng), KCN Thăng Long Thanh Hóa (2.918 tỷ đồng), KCN WHA Smart Technology 2 (1.450 tỷ đồng)...

Thành công trong thu hút doanh nghiệp từ các giai đoạn gần đây nên đến nay, Thanh Hóa đã có trên 38.000 doanh nghiệp, hơn 2.500 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 750 nghìn tỷ đồng; trong đó có 179 dự án FDI đến từ 21 quốc gia với tổng vốn đầu tư trên 15,6 tỷ USD, đưa tỉnh vươn lên đứng thứ 8 cả nước về thu hút vốn FDI.

Kết quả trong thu hút dự án đầu tư, thu hút doanh nghiệp đã tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững của tỉnh. Thông tin từ UBND tỉnh, tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2021-2025 ước đạt 10,24%, đứng thứ 4 cả nước. Quy mô GRDP năm 2025 của tỉnh ước đạt 357.760 tỷ đồng, gấp 1,9 lần so với năm 2020. GRDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 3.750 USD, gấp 1,7 lần năm 2020.

