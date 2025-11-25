Đoàn công tác cấp cao tỉnh Thanh Hóa làm việc với Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam và Hiệp hội các nhà doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga

Trong chương trình công tác tại Liên bang Nga, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa đã làm việc với Ban lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam, Hiệp hội các nhà doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh vui mừng được gặp mặt đại diện hai tổ chức người Việt Nam có vai trò rất quan trọng, nòng cốt trong việc đoàn kết, tập hợp cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga, góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa Nhân dân hai nước Việt Nam - Liên bang Nga.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn Ban lãnh đạo Liên hiệp hội và Hiệp hội đã hỗ trợ, tạo điều kiện để tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch và tổ chức các hoạt động của đoàn tại Liên bang Nga.

Bí thư Tỉnh ủy thông tin những kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga, trong đó có nhiều người con quê Thanh Hóa trong việc xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Tuy nhiên, theo Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh, mặc dù thời gian qua hoạt động hợp tác giữa Thanh Hóa và các đối tác Liên bang Nga có bước phát triển trên một số lĩnh vực, nhưng vẫn còn hạn chế so với tiềm năng của hai bên. Hiện chưa có nhà đầu tư nào của Liên bang Nga đầu tư trực tiếp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Nga 9 tháng năm 2025 mới đạt 6,25 triệu USD, bằng 0,12% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh; lượng khách du lịch Nga đến với Thanh Hóa trong 9 tháng mới đạt 1,75% tổng lượng khách du lịch quốc tế đến Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đề nghị Ban lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam và Hiệp hội các nhà doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga phối hợp quảng bá hình ảnh tỉnh Thanh Hóa thông qua các sự kiện.

Vì vậy, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đề nghị Ban lãnh đạo Liên hiệp hội và Hiệp hội cùng các đối tác về thăm, làm việc tại tỉnh Thanh Hóa để triển khai các hoạt động hợp tác giữa hai bên. Hỗ trợ tỉnh trong kết nối, giới thiệu doanh nghiệp Nga quan tâm đến đầu tư, thương mại, du lịch tại Thanh Hóa, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng, chế biến, logistics và giáo dục. Phối hợp quảng bá hình ảnh tỉnh Thanh Hóa tại Liên bang Nga, thông qua các sự kiện cộng đồng, hội chợ, hoạt động văn hóa và thông tin truyền thông. Thúc đẩy giao lưu Nhân dân, hợp tác hữu nghị giữa Thanh Hóa và các địa phương của Nga.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh trao quà lưu niệm tặng Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam, Hiệp hội các nhà doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Hiệp hội các nhà doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga luôn xem tỉnh Thanh Hóa là một điểm đến tiềm năng trong quá trình tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Tỉnh cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trở về đầu tư tại Thanh Hóa.

Hồng Thư