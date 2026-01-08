Chọn lọc FDI, nâng chuẩn phát triển

Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp (KKTNS&CKCN) đang từng bước chuyển dịch theo định hướng chọn lọc dòng vốn FDI có chất lượng, nâng chuẩn phát triển theo hướng xanh, hiện đại và có sức lan tỏa dài hạn đối với nền kinh tế địa phương.

Tập đoàn WHA đang đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu Công nghiệp WHA Smart Technology 1 - Thanh Hóa, kỳ vọng đón nhà đầu tư thứ cấp FDI chất lượng cao trong năm 2026.

Đến nay, KKTNS đã trở thành điểm đến của nhiều nhà đầu tư lớn, có uy tín toàn cầu, thuộc nhóm doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Có thể kể đến Công ty Dầu khí quốc tế Cô-oét, Tập đoàn Marubeni, Idemitsu Kosan, Mitsui Chemicals của Nhật Bản; Tổng Công ty Điện lực KEPCO của Hàn Quốc; Tập đoàn CMA-CGM - hãng vận tải container hàng đầu của Pháp... Sự hiện diện của các “đại bàng” FDI không chỉ góp phần tạo động lực tăng trưởng công nghiệp, mà còn từng bước định hình chuẩn mực mới về quản trị, công nghệ, môi trường và trách nhiệm xã hội tại Nghi Sơn.

Điểm đáng chú ý là nhiều dự án FDI lớn không chỉ chú trọng hiệu quả kinh tế, mà đang chủ động chuyển dịch theo các tiêu chuẩn phát triển xanh. Tiêu biểu là Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) - dự án công nghiệp trọng điểm quốc gia. Không chỉ giữ vai trò “đầu tàu” công nghiệp của tỉnh, NSRP những năm gần đây đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng phát triển bền vững, gắn vận hành sản xuất với tối ưu hóa chi phí, tiết kiệm năng lượng và thực hành ESG - bộ tiêu chí về môi trường, xã hội và quản trị đang được áp dụng rộng rãi trên thế giới.

Theo NSRP, việc triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng và tối ưu vận hành không chỉ giúp doanh nghiệp giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, mà còn góp phần nâng cao uy tín thương hiệu, củng cố niềm tin của đối tác, giảm thiểu rủi ro pháp lý và vận hành. Đồng thời, môi trường làm việc an toàn, minh bạch và chuyên nghiệp cũng là yếu tố quan trọng để thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao. Những nỗ lực này tạo ra hiệu ứng lan tỏa tích cực, khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp trong khu kinh tế cùng hướng tới sản xuất xanh và phát triển bền vững.

Ông Phạm Văn Chất, Phó Tổng Giám đốc NSRP, cho biết: “Ở tầm nhìn dài hạn, NSRP xác định ESG là nền tảng chiến lược cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Về môi trường, doanh nghiệp tăng cường kiểm soát khí thải, nước thải, đẩy mạnh tái chế phụ phẩm và từng bước hướng tới mục tiêu “lọc dầu xanh”. Về xã hội, NSRP bảo đảm việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động, đồng thời triển khai nhiều chương trình vì cộng đồng như bảo vệ môi trường biển, nâng cao an toàn cho cư dân khu vực Nghi Sơn. Về quản trị, doanh nghiệp theo đuổi minh bạch, tuân thủ các chuẩn mực quốc tế, tăng cường kiểm soát rủi ro và bảo đảm hài hòa lợi ích của cổ đông, đối tác và người lao động”.

Cùng với NSRP, một số dự án FDI khác tại Nghi Sơn cũng đang từng bước tiếp cận xu hướng phát triển xanh. Tại Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2 (NS2PC), sau thời gian đi vào vận hành ổn định, doanh nghiệp xác định phát triển bền vững không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu tất yếu để nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn.

Giám đốc kế hoạch NS2PC, ông Christophe Nabonne chia sẻ: "Trong giai đoạn 2025-2030, NS2PC sẽ mở rộng sự tích hợp năng lượng tái tạo, đặc biệt là dự án điện mặt trời quy mô lớn hơn, kết hợp với hệ thống lưu trữ năng lượng. Đồng thời, cải tiến công nghệ trong nhà máy nhiệt điện than để tối ưu hóa hiệu suất nhiên liệu và giảm phát thải. Cùng với đó, doanh nghiệp sẽ nghiên cứu tính khả thi của các công nghệ thu giữ và lưu trữ các-bon áp dụng vào vận hành. Trong dài hạn, nhà máy sẽ giảm dần sự phụ thuộc vào nguyên liệu than và chuyển đổi sang các nguồn năng lượng đầu vào sạch hơn; mở rộng quy mô lưu trữ năng lượng nhằm hỗ trợ ổn định lưới điện và tối ưu hóa nguồn năng lượng tái tạo".

Theo Ban Quản lý KKTNS&CKCN, trọng tâm thu hút đầu tư thời gian tới là các dự án sản xuất công nghiệp sử dụng công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng lớn, tiêu hao ít tài nguyên, ít phát thải; đồng thời khuyến khích các nhà đầu tư hiện hữu có năng lực tiếp tục mở rộng quy mô, nâng cao công suất và hiệu quả sản xuất- kinh doanh. Trong đó, các dự án hạ tầng và công nghiệp trọng điểm như Cảng Nghi Sơn, điện khí LNG Nghi Sơn, LNG Công Thanh, kho dự trữ quốc gia dầu thô, tổng kho khí LNG và các dự án đầu tư vào KCN được xác định là động lực quan trọng cho giai đoạn phát triển mới.

Song song với định hướng thu hút đầu tư, công tác xúc tiến đầu tư cũng được đổi mới theo hướng thực chất, hiệu quả. Ban đang xây dựng, hoàn thiện bộ tài liệu xúc tiến đầu tư ngắn gọn, dễ tiếp cận, làm rõ tiềm năng, lợi thế cạnh tranh, danh mục dự án kêu gọi đầu tư, mức độ sẵn sàng về hạ tầng, quỹ đất, cũng như các cơ chế, chính sách ưu đãi và thủ tục hành chính liên quan. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng để Nghi Sơn chủ động “đón sóng” FDI chất lượng cao trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt.

Một yếu tố then chốt khác là công tác chuẩn bị mặt bằng và hạ tầng KCN. Để tạo dư địa phát triển cho các dự án FDI thế hệ mới, đơn vị đang tập trung đôn đốc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại các KCN trọng điểm như Lam Sơn - Sao Vàng, Phú Quý, Tượng Lĩnh, KCN Thăng Long Thanh Hóa giai đoạn 1, Giang Quang Thịnh, Bắc Hoằng Hóa, Lưu Bình; cùng với các KCN thuộc KKTNS như KCN số 3, Đồng Vàng, Luyện kim, KCN số 17, KCN số 20... Việc hoàn thiện hạ tầng đồng bộ không chỉ nâng cao năng lực tiếp nhận dự án, mà còn góp phần tăng tỷ lệ lấp đầy, sử dụng hiệu quả quỹ đất công nghiệp.

Cùng với đó, tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp tiếp tục được nhấn mạnh. Ban Quản lý KKTNS&CKCN sẽ tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án và hoạt động sản xuất, kinh doanh; đồng thời bảo đảm môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định, minh bạch và có tính dự báo cao.

Khi dòng vốn FDI được “lọc” kỹ hơn, chuẩn phát triển được nâng lên, những “đầu tàu” của tỉnh không chỉ thu hút được những dự án lớn về quy mô, mà quan trọng hơn là những dự án phù hợp về chất lượng, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng bền vững và đóng góp lâu dài cho sự phát triển của tỉnh.

Bài và ảnh: Minh Hằng