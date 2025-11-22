“Đòn bẩy” cho du lịch từ các sự kiện văn hóa, thể thao

Việc tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao sôi động không chỉ làm gia tăng trải nghiệm, sức hút cho điểm đến, mà còn góp phần xây dựng thương hiệu “Hương sắc bốn mùa” cho du lịch xứ Thanh.

Hoạt động văn hóa ở xã Pù Luông thu hút đông người dân, du khách đến tham dự.

Trong tiết trời mát dịu, bà con ở thôn Leo, xã Pù Luông cùng nhau hân hoan tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc- ngày hội của tình làng nghĩa xóm, của khát vọng xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. Âm vang từ tiếng trống chiêng, điệu múa, lời ca... đã tạo nên không khí rộn ràng, đoàn kết. Ông Trịnh Văn Hòa, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ: "Tôi đến Pù Luông để tham quan, lưu trú cùng bạn bè đã hơn 1 tuần nay. Mấy ngày nay, tôi được tham gia vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng bà con ở thôn Leo cũng như một số thôn khác trên địa bàn xã và được tham gia nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian hấp dẫn như: hát khặp, ném còn, đẩy gậy, kéo co, giao lưu ẩm thực cùng bà con. Từ các hoạt động đó, không chỉ mang đến cho chuyến đi du lịch có thêm nhiều trải nghiệm, mà còn giúp tôi được khám phá, hiểu thêm về bản sắc văn hóa truyền thống của người dân tộc Thái, Mường nơi đây".

Ông Vi Văn Toàn, trưởng thôn Leo, cho biết: "Toàn thôn có 152 hộ, với 676 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Thái. Mấy ngày qua, không khí trong thôn khá rộn ràng, sôi nổi, du khách ghé thăm cũng khá đông nhờ bởi các động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao diễn ra sôi nổi trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, bản sắc văn hóa của đồng bào Thái ở đây được phát huy giá trị và cũng quảng bá được nét đẹp văn hóa của địa phương đến với đông đảo du khách".

Là địa phương trọng điểm về du lịch, xã Pù Luông xác định để nâng cao hiệu quả công tác quảng bá du lịch, tạo thêm sức hấp dẫn du khách, nhất là dòng khách quốc tế thì phải tích cực, thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao đặc sắc để thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm. Năm 2025, xã đã tổ chức khá nhiều hoạt động như triển lãm cộng đồng “Man Kháu”, tại thôn Đôn. Đến với triển lãm, du khách sẽ được hòa mình vào các hoạt động phong phú như: trải nghiệm ẩm thực - văn hóa, thử tay nghề nấu ăn qua hội thi, giao lưu các hoạt động văn hóa, văn nghệ... Mới đây, Công ty TNHH Phú Thịnh (Topas Travel) Hà Nội cũng phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, UBND xã Pù Luông tổ chức giải chạy Marathon băng rừng Việt Nam (VJM) lần thứ VIII - năm 2025. Đây là sự kiện thể thao kết hợp du lịch có quy mô quốc tế thu hút được 1.500 vận động viên đam mê chạy địa hình đến từ 36 quốc gia trên toàn thế giới tham dự. Qua đó, địa phương và đồng bào đã quảng bá văn hóa đặc sắc của các dân tộc sinh sống trên địa bàn xã và tăng cường gắn kết cộng đồng với du khách, nâng cao ý thức bảo tồn di sản, góp phần thúc đẩy du lịch của địa phương ngày càng phát triển bền vững.

Mới đây, lễ dâng hương kỷ niệm 732 năm ngày mất Thành hoàng làng Chu Văn Lương do phường Hàm Rồng tổ chức cũng thu hút được khá đông người dân, du khách đến tham quan. Theo lịch sử ghi lại: Di tích đền thờ Chu Văn Lương nằm trên đất làng Nam Ngạn, TP Thanh Hóa cũ (nay là phố Nam Ngạn 2, phường Hàm Rồng). Ông là người có công lập làng và là nhân vật lịch sử từng tham dự Hội nghị Diên Hồng hiệu triệu quyết tâm đánh giặc Nguyên Mông năm xưa, đã được Bộ Văn hóa, Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia tại Quyết định số 1821/VHQĐ, ngày 6/11/1989. Trải qua biết bao thăng trầm lịch sử, đền thờ Thành hoàng làng Chu Văn Lương vẫn được bảo tồn, tôn tạo và gìn giữ. Đây là di sản vô giá, là nơi để mỗi người dân hướng về cội nguồn, học tập và tiếp nối truyền thống đoàn kết, cần cù của cha ông.

Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Hàm Rồng, Lê Thị Minh Tâm chia sẻ: "Lễ dâng hương kỷ niệm 732 năm ngày mất Thành hoàng làng Chu Văn Lương là dịp để các thế hệ sau bày tỏ lòng thành kính, tri ân công đức của các thế hệ đi trước và cũng là dịp để quảng bá di sản đến đông đảo Nhân dân, du khách, từ đó thu hút khách về với địa phương. Phường Hàm Rồng có nguồn tài nguyên văn hóa phong phú và đậm đà bản sắc, là nguồn lực to lớn để thúc đẩy du lịch phát triển...".

Theo các chuyên gia, việc quảng bá du lịch thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao mang lại khá nhiều ưu điểm. Bởi vừa giúp thu hút đông du khách, lại vừa tạo sức hấp dẫn, nâng cao hình ảnh và bản sắc địa phương. Những năm gần đây, việc khai thác giá trị của lễ hội, sự kiện văn hóa, thể thao gắn với phát triển du lịch là một trong những hướng đi được tỉnh Thanh Hóa quan tâm để xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, xây dựng thương hiệu cho du lịch địa phương. Trong đó, mùa xuân sẽ gắn với việc tổ chức các lễ hội truyền thống, mang bản sắc văn hóa dân tộc; mùa hè gắn với các sự kiện du lịch biển; mùa thu - đông với các giải thể thao quốc gia và quốc tế, lễ hội truyền thống gắn với du lịch sinh thái - cộng đồng. Từ đó, góp phần lan tỏa thông điệp “Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc bốn mùa”, đến đông đảo bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt