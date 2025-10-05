Đổi thay ở Chung Sơn

Đường giao thông được nâng cấp giúp người dân bản Chung Sơn, xã biên giới Sơn Thủy có thêm điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Nhờ đó mà tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, Chung Sơn trở thành bản đầu tiên của xã hoàn thành XDNTM và đang trên lộ trình về đích bản NTM kiểu mẫu.

Một góc bản Chung Sơn.

Bản Chung Sơn nằm ở trung tâm xã Sơn Thủy, có truyền thống văn hóa, lịch sử lâu đời. Những người cao niên trong bản kể lại, xưa bản có tên là Chiềng Xia, là trung tâm của Mường Xia, gắn với truyền thuyết về Lễ hội Mường Xia và tướng quân Tư Mã Hai Đào nổi tiếng vùng biên viễn. Về sau, do phong trào cách mạng phát triển, bản bị thực dân Pháp khủng bố, đốt cháy toàn bộ nhà dân, nên bản được gọi là bản Máy (bản Cháy). Tên Chung Sơn có từ những thập niên 60 của thế kỷ XX, xuất phát từ tên gọi của HTX Chung Sơn.

Đến bây giờ, trên địa bàn bản Chung Sơn vẫn còn đền thờ tướng quân Tư Mã Hai Đào và Lễ hội Mường Xia được tổ chức thường niên, đông vui, náo nức cả một vùng biên ải. Như chia sẻ của Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Chung Sơn Lò Văn Muôn: “Do tọa lạc ở vùng đất sơn thủy hữu tình, nên bản Chung Sơn được người xưa chọn làm nơi định cư từ rất sớm. Nhờ đó, trên địa bàn còn lưu giữ nhiều hiện vật, chứng tích, có giá trị cao về văn hóa, lịch sử. Những năm gần đây, được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, chi bộ và Nhân dân trong bản đã tự lực, tự cường vươn lên phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống ngày càng ấm no".

Sự quan tâm ấy, theo Bí thư Muôn trước hết ở con đường liên xã, cây cầu vượt sông Luồng được đầu tư, nâng cấp, kết nối xã Sơn Thủy với các xã Hiền Kiệt, Na Mèo, Mường Mìn, rồi về xuôi. Nhờ có giao thông thuận lợi, từ khoảng năm 2021 đến nay diện mạo nông thôn ở Chung Sơn đã mỗi ngày thêm khởi sắc. Đời sống người dân mỗi ngày thêm khấm khá, với những ngôi nhà sàn, nhà tầng khang trang, kiên cố. Toàn bộ hệ thống đường giao thông nội bản cũng được đổ bê tông, trồng hoa cây cảnh hai ven đường...

Tận dụng lợi thế có nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp ven sông Luồng, từ năm 2021 Chi bộ, Ban quản lý bản Chung Sơn đã ban hành nghị quyết, tập trung lãnh đạo, tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân cải tạo hệ thống tưới tiêu, ứng dụng các mô hình trồng trọt có giá trị kinh tế cao vào sản xuất để cải thiện, nâng cao thu nhập. Với việc tổ chức đa dạng các hình thức tuyên truyền, với phương châm “mưa dầm thấm sâu”, người dân trong bản thấy lợi đã làm theo. Như hộ gia đình anh Ngân Văn Học (SN 1985), trước năm 2020 vẫn thuộc diện nghèo. Năm 2022, nghe theo cán bộ chi bộ, ban quản lý bản, anh đã vay mượn người thân gia đình và số tiền tích cóp mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình trồng rau an toàn. Ban đầu chỉ là thủ công, nhưng mùa nào rau ấy, vợ chồng anh chuyên tâm làm lụng và nhanh chóng cải thiện được thu nhập. Từ gần 1ha rau ban đầu, đến nay anh đã đổi đất với nhiều hộ dân xung quanh, canh tác tập trung gần 6ha rau các loại.

Anh Học cho biết: "Nhờ trồng rau, thu nhập bình quân mỗi ngày của vợ chồng đạt khoảng 400 nghìn đồng. Ngoài làm mô hình, tôi còn hướng dẫn nhiều hộ dân trong bản tích cực trồng rau để bán ra chợ Sơn Thủy và các xã quanh khu vực. Đến nay, trong bản gần như hộ nào cũng trồng rau, vừa phục vụ bữa ăn gia đình, vừa mang ra chợ bán lấy tiền".

Ngoài trồng rau, người dân bản Chung Sơn còn tham gia các mô hình nuôi trâu, bò, cá giống, gà ri... để nâng cao thu nhập. Trong khi đó, từ năm 2022 đến nay, bản cũng đã tự túc được lúa gạo, không còn tình trạng thiếu đói giáp hạt. Nhiều hộ dân trong bản còn có lúa gạo bán ra thị trường.

Cùng với chăm lo phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, chi bộ, ban quản lý bản đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân tận dụng lợi thế giao thông đầu tư phát triển dịch vụ, thương mại. Đến nay, trong bản đã có gần 30 hộ đầu tư cơ sở kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, đồ gia dụng, phục vụ nhu cầu của người dân trong xã và các xã lân cận. 9 hộ dân khác trong bản mạnh dạn mở xưởng sơ chế lâm sản, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Chung Sơn Lò Văn Muôn cho biết: "Khi đời sống thu nhập được cải thiện, người dân trong bản đã tích cực góp của góp công XDNTM và tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người trong bản đạt 26 triệu đồng, trong bản chỉ còn 11 hộ nghèo. Trong khi cả bản có 137 hộ dân với 688 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái. Bản phấn đấu năm 2025 sẽ về đích NTM kiểu mẫu".

Bài và ảnh: Đồng Thành