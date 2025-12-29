Hotline: 0822.173.636   |

Bổ sung hơn 2.513 tỷ đồng cho địa phương để tặng quà dịp Đại hội Đảng XIV và Tết

Thủ tướng ký quyết định bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho các địa phương số tiền hơn 2.513 tỷ đồng để thực hiện tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng và Tết Nguyên đán.

Thủ tướng ký quyết định bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho các địa phương số tiền hơn 2.513 tỷ đồng để thực hiện tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng và Tết Nguyên đán.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2814/QĐ-TTg ngày 28/12/2025 bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương năm 2025 cho các địa phương để thực hiện tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Cụ thể, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho các địa phương số tiền là 2.513.946 triệu đồng (hơn 2.513 tỷ đồng) từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 được bổ sung theo Nghị quyết số 265/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội để thực hiện tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế theo chức năng, nhiệm vụ được giao và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố được giao bổ sung kinh phí chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất, kiến nghị; quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí bổ sung theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Nghị quyết số 418/NQ-CP ngày 28/12/2025; tổ chức tặng quà bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 418/NQ-CP nêu rõ các đối tượng được Đảng, Nhà nước tặng quà gồm: người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ; đối tượng hưu trí xã hội theo quy định tại Nghị định số 176/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ; bao gồm cả trẻ mồi côi, không nơi nương tựa hoặc trong các trại mồ côi.

Mức quà tặng: 400.000 đồng/người, bằng tiền.

Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan và các địa phương thực hiện tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID cho các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết này; trường hợp cần thiết, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan của địa phương, Ủy ban Nhân dân cấp xã tặng quà trực tiếp vào tài khoản đang hưởng phụ cấp, trợ cấp hàng tháng (nếu có) hoặc chi trả trực tiếp bằng tiền, đảm bảo đúng đối tượng, thời hạn và các quy định có liên quan.

Nghị quyết yêu cầu việc tặng quà hoàn thành chậm nhất trong ngày 31/12/2025./.

Theo Vietnam+

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/bo-sung-hon-2513-ty-dong-cho-dia-phuong-de-tang-qua-dip-dai-hoi-dang-xiv-va-tet-post1085530.vnp

