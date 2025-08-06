Đổi tên 20 trường THPT trực thuộc Sở GD&ĐT Thanh Hóa

Ngày 5/8/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng ký ban hành Quyết định số 2665/QĐ-UBND về việc đổi tên trường đối với 20 trường trung học phổ thông, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trường THPT Cầm Bá Thước.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đổi tên đối với 20 trường trung học phổ thông trực thuộc Sở GD&ĐT như sau:

1. Trường Phổ thông trung học Ba Đình, huyện Nga Sơn đổi tên thành Trường Trung học phổ thông Ba Đình

2. Trường Phổ thông cấp 3 Bá Thước đổi tên thành Trường Trung học phổ thông Bá Thước

3. Trường Phổ thông trung học Bỉm Sơn đổi tên thành Trường Trung học phổ thông Bỉm Sơn

4. Trường Trung học phổ thông Cầm Bá Thước, huyện Thường Xuân đổi tên thành Trường Trung học phổ thông Cầm Bá Thước

5. Trường Trung học phổ thông 2 Đông Sơn đổi tên thành Trường Trung học phổ thông Đông Sơn 2

6. Trường Trung học phổ thông Hà Văn Mao, huyện Bá Thước đổi tên thành Trường Trung học phổ thông Hà Văn Mao

7. Trường Phổ thông trung học Hoằng Hóa 4 đổi tên thành Trường Trung học phổ thông Hoằng Hóa 4

8. Trường Trung học phổ thông Hoàng Lê Kha, huyện Hà Trung đổi tên thành Trường Trung học phổ thông Hoàng Lê Kha

9. Trường Phổ thông trung học Lam Kinh, huyện Thọ Xuân đổi tên thành Trường Trung học phổ thông Lam Kinh

10. Trường Phổ thông trung học Lê Văn Hưu đổi tên thành Trường Trung học phổ thông Lê Văn Hưu

11. Trường Phổ thông trung học Mai Anh Tuấn đổi tên thành Trường Trung học phổ thông Mai Anh Tuấn

12. Trường Phổ thông cấp 3 Như Xuân đổi tên thành Trường Trung học phổ thông Như Thanh

13. Trường Phổ thông trung học Như Xuân đổi tên thành Trường Trung học phổ thông Như Xuân

14. Trường Phổ thông cấp 3 Nông Cống II đổi tên thành Trường Trung học phổ thông Nông Cống 2

15. Trường Phổ thông trung học Quan Hóa đổi tên thành Trường Trung học phổ thông Quan Hóa

16. Trường Phổ thông cấp 3 Thiệu Hóa II đổi tên thành Trường Trung học phổ thông Thiệu Hóa

17. Trường Trung học phổ thông Thường Xuân 3, huyện Thường Xuân đổi tên thành Trường Trung học phổ thông Thường Xuân 3

18. Trường Phổ thông trung học Tống Duy Tân, huyện Vĩnh Lộc đổi tên thành Trường Trung học phổ thông Tống Duy Tân

19. Trường Phổ thông cấp 3 Yên Định II đổi tên thànhTrường Trung học phổ thông Yên Định 2

20. Trường Phổ thông trung học Yên Định 3 đổi tên thànhTrường Trung học phổ thông Yên Định 3.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

