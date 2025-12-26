Áp lực sĩ số học sinh ở các xã ven biển

Tại nhiều xã ven biển của Thanh Hoá, quy mô trường lớp đang rơi vào tình trạng quá tải khi số lượng học sinh tăng nhanh nhưng cơ sở vật chất gần như không được đầu tư, mở rộng. Sĩ số mỗi lớp vượt chuẩn gây áp lực không nhỏ cho cả giáo viên và học sinh.

Trường Tiểu học Quảng Lưu tận dụng phòng truyền thống trở thành phòng học cho học sinh.

Ba năm trở lại đây, số học sinh của Trường Tiểu học Quảng Lưu, xã Quảng Bình liên tục gia tăng, trong khi phòng học của nhà trường không được xây dựng bổ sung. Thực tế này buộc nhà trường phải chủ động xoay xở để đảm bảo đủ lớp học cho học sinh.

Từ năm học này, phòng truyền thống của Trường Tiểu học Quảng Lưu được tận dụng, chuyển đổi thành phòng học của học sinh lớp 4B. Do chỉ là giải pháp tình thế, toàn bộ cơ sở vật chất trong phòng học đều mang tính tạm bợ, chắp vá. Bảng viết được kê tạm lên bàn, không có bục giảng; bàn của học sinh kê sát bàn giáo viên và bảng viết để đảm bảo tầm nhìn. Bàn ghế học sinh không đồng bộ, có gì dùng nấy.

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Trường Tiểu học Quảng Lưu đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Tuy nhiên, quy mô trường lớp hiện nay gặp rất nhiều khó khăn. Sĩ số bình quân của nhà trường là 36,5 học sinh/lớp. Ba năm trở lại đây, mỗi năm số học sinh đều tăng thêm một lớp, trong khi không có phòng học mới. Nhà trường buộc phải sử dụng các phòng chức năng để làm lớp học”.

Không chỉ bậc tiểu học, tình trạng quá tải trường lớp tại các xã ven biển còn diễn ra ở bậc mầm non. Tại Trường Mầm non Ngư Lộc, xã Vạn Lộc, tình trạng này đã kéo dài trong nhiều năm qua. Trường học nằm trên địa bàn có mật độ dân số cao nhất tỉnh Thanh Hóa, khiến số trẻ ra lớp liên tục tăng, trong khi diện tích trường không thể mở rộng, phòng học không được đầu tư xây thêm.

Diện tích hạn chế nên Trường Mầm non Ngư Lộc tận dụng sảnh, hàng lang để làm thành nơi tổ chức hoạt động trải nghiệm ngoài trời cho trẻ.

Theo quy định, diện tích trường mầm non phải đảm bảo bình quân tối thiểu 12m2/trẻ. Tuy nhiên, điều kiện thực tế tại Trường Mầm non Ngư Lộc còn cách rất xa so với yêu cầu này.

Cô Nguyễn Thị Hoan, Hiệu trưởng Trường Mầm non Ngư Lộc, xã Vạn Lộc, cho biết: “Hiện nay, diện tích bình quân của nhà trường mới chỉ đạt gần 2,4m2 cho một trẻ, tức là mới bằng khoảng 1/5 so với quy định. Nhiều hạng mục như sân vui chơi, vườn cổ tích chưa đảm bảo, nên việc tổ chức các hoạt động ngoài trời, trải nghiệm cho trẻ gặp rất nhiều khó khăn”.

Cũng theo cô Hoan, nếu như ba năm trước, nhà trường chỉ huy động được khoảng 15% trẻ nhà trẻ ra lớp thì đến năm học này, tỷ lệ này đã tăng lên 31%. Trong điều kiện đảm bảo được phòng học, nhà trường có thể huy động được trên 40% trẻ nhà trẻ ra lớp.

Ghi nhận tại nhiều trường học ven biển cho thấy, phần lớn phòng học được đầu tư từ nhiều năm trước, diện tích nhỏ hơn so với tiêu chuẩn hiện hành. Trong khi đó, số lượng học sinh tăng nhanh, không có lớp học bổ sung khiến việc sắp xếp từ 40 đến 45 học sinh trong một lớp trở thành thực tế phổ biến. Đáng nói, đối với các xã ven biển, việc mở rộng quy mô trường lớp không chỉ gặp khó khăn về nguồn vốn mà còn vướng mắc lớn về quỹ đất.

Trường Tiểu học Quảng Thái có gần 1000 học sinh chia thành 28 lớp học, cũng rơi vào tình trạng quá tải từ nhiều năm nay.

Trước thực trạng này, bên cạnh việc các nhà trường phải xoay xở bằng những giải pháp tình thế, chính quyền địa phương cũng đang từng bước tìm cách tháo gỡ, giảm áp lực sĩ số học sinh.

Ông Trần Văn Ngọc, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Bình, cho biết: “Hiện nay, số học sinh tại các trường trên địa bàn xã rất đông, nhiều trường đã vượt ngưỡng cho phép. UBND xã đã đưa ra hai giải pháp chính. Thứ nhất là tăng cường đầu tư cơ sở vật chất. Hiện nay, xã đang xây dựng mới Trường THCS Quảng Bình với tổng mức đầu tư khoảng 40 tỷ đồng, dự kiến đưa vào hoạt động từ năm học sau. Đối với Trường Tiểu học Quảng Lưu, dự án xây dựng mới với mức đầu tư khoảng 15 tỷ đồng cũng chuẩn bị được khởi công. Thứ hai là bố trí đội ngũ giáo viên đảm bảo đủ điều kiện dạy học”.

Quá tải trường lớp không chỉ gây áp lực cho nhà trường và giáo viên, mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho học sinh, đặc biệt trong những giờ cao điểm, giờ ra vào lớp. Về lâu dài, nếu không có giải pháp đồng bộ về quy hoạch mạng lưới trường học, bố trí quỹ đất và nguồn vốn đầu tư, tình trạng “học sinh đông, lớp ít” tại các xã ven biển sẽ tiếp tục kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục ở khu vực này.

Hương Quỳnh