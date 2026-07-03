Đổi mới toàn diện công tác tuyên giáo và dân vận, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới

Sáng 3/7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị toàn quốc tập huấn công tác tuyên giáo và dân vận năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu trong cả nước.

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu Thanh Hóa.

Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương.

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu khai mạc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng nhấn mạnh: Chương trình hành động của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã xác định rõ những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm tiếp tục đổi mới toàn diện công tác tuyên giáo và dân vận, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Điều đó đòi hỏi toàn ngành phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng trên tất cả các lĩnh vực công tác.

Đồng chí đề nghị các báo cáo viên tập trung truyền đạt những vấn đề cốt lõi, yêu cầu mới đặt ra đối với công tác tuyên giáo và dân vận hiện nay. Mỗi chuyên đề cần gắn chặt giữa lý luận và thực tiễn, giữa định hướng của Trung ương với những vấn đề đặt ra từ cơ sở.

Cùng với cung cấp kiến thức, các chuyên đề cần gợi mở tư duy, phương pháp tổ chức thực hiện, giúp đội ngũ cán bộ tuyên giáo, dân vận cơ sở có thêm kinh nghiệm, kỹ năng để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ngay sau hội nghị, cơ quan tuyên giáo và dân vận các cấp khẩn trương cụ thể hóa những nội dung thành chương trình, kế hoạch và giải pháp phù hợp với thực tiễn từng địa phương, đơn vị mình.

Đại biểu dự tại điểm cầu Thanh Hóa.

Trong thời gian 1,5 ngày, các báo cáo viên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh sẽ truyền đạt 9 chuyên đề gồm: Công tác tuyên giáo và dân vận trong bối cảnh mới; Phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Triển khai công tác trí thức của Đảng trong nhiệm kỳ 2026-2031; Đổi mới công tác dân vận đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới; Công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ; Công tác tuyên giáo và dân vận của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng và công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài; Kỹ năng công tác dân vận, dân tộc và tôn giáo; Công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng và thông tin đối ngoại trong tình hình mới; Những vấn đề chung về kiểm tra, giám sát công tác tuyên giáo và dân vận ở cấp tỉnh, cấp xã trong bối cảnh hiện nay.

Đại biểu dự tại điểm cầu Thanh Hóa.

Sau hội nghị của Trung ương, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa sẽ trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo và dân vận; triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo, dân vận tỉnh Thanh Hóa trong thời gian tới.

Tố Phương