Tăng tốc thực hiện Chiến dịch 100 ngày chuyển đổi số ngành Tổ chức xây dựng Đảng

Từ ngày 10/7 đến 30/11/2026, ngành Tổ chức xây dựng Đảng thực hiện Chiến dịch 100 ngày làm việc chuyển đổi số nhằm tạo bước chuyển biến căn bản, thực chất và đo lường được trong công tác quản trị, điều hành của ngành trên nền tảng dữ liệu số. Tại Thanh Hóa, chiến dịch đang được các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn tỉnh triển khai quyết liệt, với quyết tâm cao nhất để đáp ứng yêu cầu tiến độ Trung ương đề ra.

Toàn cảnh hội nghị.

Tính đến ngày 10/8/2026, Đảng bộ tỉnh có trên 251.000 đảng viên, trong đó tỷ lệ thông tin cơ bản đảng viên làm sạch đạt 99%; tỷ lệ chuẩn hóa loại hình tổ chức đảng đạt 100%; tỷ lệ đảng viên sử dụng ứng dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử đạt 89,58%; tỷ lệ chỉnh lý hồ sơ đảng viên đạt 92,26%; số hóa (Scan) hồ sơ đạt 39,32%...

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện cũng gặp một số khó khăn về thể chế và văn bản hướng dẫn, về các nền tảng, ứng dụng số; hạ tầng công nghệ thông tin và trình độ cán bộ cấp xã chưa đồng đều.

Cán bộ công nghệ thông tin chủ yếu kiêm nhiệm; nguồn kinh phí thuê dịch vụ số hoá và đầu tư trang thiết bị máy tính đạt chuẩn theo Quy định số 3676-QĐ/VPTW, ngày 27/02/2025 của Văn phòng Trung ương Đảng còn hạn chế.

Tại hội nghị trực tuyến với các phường, xã về đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số ngành Tổ chức xây dựng Đảng diễn ra sáng 13/8, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh nhấn mạnh: Chiến dịch 100 ngày là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương chuyển đổi số trong toàn Đảng.

Đồng chí yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc và các cơ quan, đơn vị chuyển trạng thái từ phát động chiến dịch sang việc tổ chức thực hiện, quản trị tiến độ bằng sản phẩm và số liệu cụ thể, phân công nhiệm vụ theo phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Mỗi đơn vị, địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; huy động tối đa nguồn lực, phương tiện, chủ động phối hợp, bám sát lộ trình, tiến độ thực hiện.

Quá trình triển khai phải bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”, tuyệt đối không làm hình thức, lấy chất lượng và hiệu quả thực chất làm thước đo kết quả. Trong đó, đẩy nhanh việc tải hồ sơ đã số hóa lên hệ thống, chủ động chuyển khung giờ cập nhật tránh nghẽn mạng và duy trì các nhóm “cầm tay chỉ việc” hỗ trợ cấp xã.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đặc biệt, trong quá trình thực hiện phải bảo đảm đúng nguyên tắc trên môi trường điện tử, bảo mật dữ liệu, không để xảy ra lộ, lọt thông tin, hồ sơ; đồng thời phê bình, nhắc nhở những đơn vị, cá nhân thực hiện không đúng nguyên tắc.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện chế độ báo cáo tiến độ hằng ngày và có cơ chế khen thưởng kịp thời đối với các đơn vị xuất sắc.

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu của Chiến dịch, góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Quốc Hương