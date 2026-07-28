Đổi mới nội dung, phương thức giám sát của Đảng ở xã biên giới Tam Thanh

Xã biên giới Tam Thanh có diện tích rộng, dân cư phân tán, trình độ dân trí còn chưa đồng đều, địa bàn chia cắt, giao thông khó khăn, nhiều bản ở cách xa trung tâm xã hơn 10km. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, số lượng tổ chức đảng, đảng viên và phạm vi quản lý tăng, trong khi biên chế, số lượng cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát còn thiếu. Hiện, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Tam Thanh mới chỉ có 3 biên chế, hầu hết chưa có nhiều kinh nghiệm công tác. Trong khi đó, chất lượng công tác tự kiểm tra, tự giám sát của một số cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn chưa cao, việc phát hiện, khắc phục thiếu sót, vi phạm ngay từ cơ sở còn chậm...

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Tam Thanh giao ban thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Tam Thanh, ông Phạm Bá Thái cho biết: Bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã đã tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ, động viên cán bộ, công chức tăng cường học tập, nghiên cứu các quy định mới của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát để áp dụng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ. Căn cứ vào thực tiễn địa phương biên giới, Ban Thường vụ Đảng ủy xã, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức giám sát, nâng cao chất lượng nắm tình hình, phát hiện sớm dấu hiệu vi phạm. Đồng thời gắn công tác giám sát với kiểm tra, công tác cán bộ, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và kiểm soát quyền lực.

Theo đó, ngoài lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch giám sát, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa cấp ủy, ủy ban kiểm tra với các cơ quan tham mưu, giúp việc, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác kiểm tra, giám sát. Tăng cường công tác nắm tình hình cơ sở, kịp thời phát hiện những vấn đề nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm, lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác có nguy cơ phát sinh vi phạm để đưa vào chương trình, kế hoạch giám sát. Đồng thời phân công trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát, nhất là khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Đáng chú ý, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã phân công cấp ủy viên, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã phụ trách địa bàn, lĩnh vực. Thông qua đó, vừa thực hiện giám sát thường xuyên thông qua sinh hoạt chi bộ, giao ban định kỳ và tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân, kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở. Đồng thời, gắn công tác giám sát với công tác tự kiểm tra, tự giám sát của tổ chức đảng. Từ đó kịp thời nhắc nhở, cảnh báo, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa, hạn chế phát sinh vi phạm phải xử lý kỷ luật.

Theo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Tam Thanh, công tác giám sát của Đảng được thực hiện đa dạng bằng nhiều hình thức, như giám sát thường xuyên thông qua các kỳ họp, hội nghị, sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; nắm tình hình địa bàn, lĩnh vực; theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đảng, đảng viên... Nội dung tập trung vào việc chấp hành Điều lệ Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh...

Từ ngày 1/7/2025 đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tam Thanh đã thực hiện 19 cuộc giám sát chuyên đề đối với các tổ chức đảng, đảng viên. Nội dung các chuyên đề giám sát tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm như công tác cán bộ; quản lý tài chính, tài sản công; quản lý đất đai; việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Tam Thanh, ông Phạm Bá Thái cho biết thêm: Nhìn chung, các kết luận, kiến nghị sau giám sát, nhất là việc khắc phục tồn tại, khuyết điểm được tổ chức đảng, đảng viên tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Thông qua giám sát đã kịp thời phát hiện hạn chế, thiếu sót trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, bảo đảm an ninh chính trị khu vực biên giới.

Bài và ảnh: Đồng Thành