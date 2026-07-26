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Sông Lam Nghệ An vô địch Giải bóng đá U21 Quốc gia 2026; Jose Mourinho quyết giữ Vinicius

HS
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(Baothanhhoa.vn) - Malaysia và Thái Lan thắng trận ra quân ASEAN Cup 2026; Enzo Maresca tự tin Man City không rơi vào khủng hoảng như Man Utd thời hậu Ferguson... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (26/7).

Sông Lam Nghệ An vô địch Giải bóng đá U21 Quốc gia 2026; Jose Mourinho quyết giữ Vinicius

Malaysia và Thái Lan thắng trận ra quân ASEAN Cup 2026; Enzo Maresca tự tin Man City không rơi vào khủng hoảng như Man Utd thời hậu Ferguson... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (26/7).

Sông Lam Nghệ An vô địch Giải bóng đá U21 Quốc gia 2026

Chiều 25/7, VFF đã tổ chức lễ bế mạc và trao giải Giải bóng đá Vô địch U21 Quốc gia - Cúp FPT Play 2026 tại Hưng Yên. Ở trận chung kết, U21 Sông Lam Nghệ An đã xuất sắc giành chiến thắng 1-0 trước U21 Thể Công Viettel để chính thức đăng quang ngôi vương cùng phần thưởng 250 triệu đồng.

Sông Lam Nghệ An vô địch Giải bóng đá U21 Quốc gia 2026; Jose Mourinho quyết giữ Vinicius

SLNA đăng quang Giải bóng đá Vô địch U21 Quốc gia 2026. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Ban Tổ chức cũng trao huy chương Bạc cho Thể Công Viettel, trong khi U21 Hà Nội và U21 Hoàng Anh Gia Lai đồng hạng ba.

Bên cạnh đó, thủ môn Cao Văn Bình của SLNA giành cú đúp danh hiệu cá nhân Cầu thủ và Thủ môn xuất sắc nhất, còn giải Vua phá lưới thuộc về Trương Nhật Minh và Phùng Văn Nam.

Malaysia và Thái Lan thắng trận ra quân ASEAN Cup 2026

Tại bảng B ASEAN Cup 2026 diễn ra ngày 25/7, đội tuyển Malaysia đã lội ngược dòng đánh bại Myanmar 2-1 nhờ cú đúp của tiền đạo nhập tịch Paulo Josue.

Sông Lam Nghệ An vô địch Giải bóng đá U21 Quốc gia 2026; Jose Mourinho quyết giữ Vinicius

Malaysia (áo đen) giành chiến thắng 2-1 trước Myanmar. Ảnh: MFF

Trong khi đó, trên sân khách, ứng viên vô địch Thái Lan đã có màn khởi đầu hoàn hảo với chiến thắng hủy diệt 5-0 trước chủ nhà Lào nhờ các pha lập công của Teerasak Poeiphimai, cú đúp từ Kakana Khamyok, cùng các bàn thắng của Yotsakorn Burapha và Sarach Yooyen.

Trận thắng đậm này giúp “Voi chiến” nối dài chuỗi 8 trận mở màn toàn thắng tại giải đấu khu vực, đồng thời tạo đà tâm lý hưng phấn trước khi chạm trán chính Malaysia vào ngày 1/8 tới.

Jose Mourinho quyết giữ Vinicius, Arsenal đối mặt thách thức lớn trên thị trường chuyển nhượng

HLV Jose Mourinho đã yêu cầu ban lãnh đạo Real Madrid giữ chân các trụ cột, qua đó giáng đòn mạnh vào tham vọng chiêu mộ Vinicius Junior của Arsenal trong kỳ chuyển nhượng hè này.

Sông Lam Nghệ An vô địch Giải bóng đá U21 Quốc gia 2026; Jose Mourinho quyết giữ Vinicius

Mourinho muốn Real Madrid giữ chân Vinicius. Ảnh: Getty

Dù tiền đạo người Brazil chỉ còn hợp đồng đến tháng 6 năm sau và quá trình gia hạn đang bế tắc, Mourinho vẫn xem anh là nhân tố cốt lõi bên cạnh Mbappe và Bellingham.

Về phía Arsenal, mong muốn nâng cấp đội hình của HLV Mikel Arteta gặp rào cản lớn không chỉ từ lập trường của Real Madrid mà còn bởi mức lương khủng khoảng 400.000 bảng/tuần của Vinicius, trong khi Pháo thủ mới chỉ có những sự bổ sung lực lượng hạn chế.

Enzo Maresca tự tin Man City không rơi vào khủng hoảng như Man Utd thời hậu Ferguson

Trong buổi họp báo ra mắt ngày 25/7 trên cương vị tân HLV trưởng Man City, Enzo Maresca khẳng định đội bóng có đủ nền tảng vững chắc và mô hình vận hành ổn định để tiếp tục thành công sau khi kế nhiệm Pep Guardiola, tránh rơi vào khủng hoảng như Man Utd hậu Sir Alex Ferguson hay Arsenal thời hậu Arsene Wenger.

Sông Lam Nghệ An vô địch Giải bóng đá U21 Quốc gia 2026; Jose Mourinho quyết giữ Vinicius

Maresca chỉ đạo buổi tập của Man City ngày 24/7. Ảnh: Man City

Cựu thuyền trưởng Chelsea cho biết sự ổn định trong cách điều hành suốt nhiều năm qua là chìa khóa giúp ông tự tin tiếp nối di sản tại sân Etihad.

Bên cạnh đó, Maresca từ chối bình luận về những tranh cãi liên quan đến quá trình rời Chelsea để đến Man City hay tương lai của tiền vệ trụ cột Rodri.

HS

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