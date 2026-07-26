Bế mạc Giải cầu lông thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thanh Hóa lần thứ II, năm 2026

Sau 3 ngày tranh tài Nhà thi đấu Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh, chiều 26/7, Giải cầu lông thiếu niên, nhi đồng lần thứ II, năm 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Liên đoàn cầu lông Thanh Hóa tổ chức đã khép lại với các nội dung chung kết và lễ trao giải.

Các trận đấu tại giải luôn diễn ra với chất lượng chuyên môn cao.

Tham dự giải năm nay có hơn 400 tay vợt đến từ các câu lạc bộ, địa phương có phong trào cầu lông phát triển, tranh tài ở 5 nội dung gồm: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ của 4 nhóm tuổi (từ 11 tuổi trở xuống, 12-13 tuổi, 14-15 tuổi và 16-18 tuổi).

Đông đảo khán giả có mặt tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh cổ vũ cho các tay vợt.

Trong suốt thời gian diễn ra giải, các vận động viên (VĐV) đều thi đấu với tinh thần quyết tâm cao và nhận được sự cổ vũ của khán giả.

Đại diện Ban Tổ chức trao huy chương và phần thưởng cho các VĐV giành thứ hạng cao tại nội dung đôi nữ.

Kết thúc giải, Ban Tổ chức đã trao huy chương và phần thưởng cho các VĐV giành thứ hạng cao ở các nội dung thi đấu thuộc 4 nhóm tuổi của giải; trao Cup và cờ Nhất toàn đoàn cho câu lạc bộ (CLB) Hoàng Hương, Nhì toàn đoàn cho CLB Long Bình, Ba toàn đoàn thuộc về CLB Khanh Hương.

Ban Tổ chức trao cờ và cúp cho Top 3 CLB toàn đoàn.

Thành công của giải đã góp phần thúc đẩy phong trào luyện tập, thi đấu môn cầu lông nói riêng, sự phát triển của phong trào TDTT dành cho thiếu niên, nhi đồng nói chung.

Duy Tính