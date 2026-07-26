Lan tỏa mạnh mẽ phong trào tập luyện võ thuật

Từ miền núi đến đồng bằng, ven biển, võ thuật đang ngày càng hiện diện sâu rộng trong đời sống thể thao của người dân Thanh Hóa. Không chỉ là phương thức rèn luyện sức khỏe, võ thuật còn góp phần bồi dưỡng ý chí, tính kỷ luật, tinh thần thượng võ và trở thành môi trường phát hiện, nuôi dưỡng những tài năng thể thao cho tỉnh nhà.

Câu lạc bộ Karate tại xã Thọ Xuân thu hút đông đảo võ sinh tập luyện.

Bức tranh đa sắc màu

8 năm qua, sân tập của câu lạc bộ (CLB) Karate xã Thọ Xuân do huấn luyện viên (HLV) Bùi Văn Thao thành lập luôn rộn ràng tiếng hô và những động tác ra đòn dứt khoát. Ở đó, những võ sinh nhỏ tuổi miệt mài tập luyện, từ những động tác đầu tiên còn vụng về đến từng kỹ thuật ngày càng chính xác, thuần thục. Với nhiều em, võ thuật không chỉ là môn thể thao rèn luyện sức khỏe, mà còn là hành trình nuôi dưỡng niềm đam mê, bản lĩnh và khát vọng chinh phục những đấu trường lớn hơn.

Bắt đầu tập luyện Karate từ năm 8 tuổi, với Trịnh Bảo Nhi, xã Thọ Xuân, môn võ này không chỉ giúp em thỏa mãn niềm đam mê thể thao mà còn là hành trình rèn luyện ý chí và bản lĩnh. Nhờ năng khiếu cùng sự tập luyện nghiêm túc, Bảo Nhi đã giành Huy chương Vàng tại Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh năm 2023 và tiếp tục đoạt Huy chương Vàng tại Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa năm 2026. “Cứ bước chân vào sân tập, khoác lên mình bộ võ phục là em lại thấy tràn đầy năng lượng. Võ thuật dạy em không được bỏ cuộc khi khó khăn và nhờ võ thuật mà em có một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng để vượt qua áp lực học tập”, Bảo Nhi chia sẻ.

HLV môn Karate Bùi Văn Thao cho biết: “Hiện tôi đã thành lập được 2 CLB Karate tại xã Thọ Lập và Thọ Xuân, thu hút hơn 200 võ sinh tập luyện, ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Nhìn thấy các em nhỏ từ chỗ nhút nhát, đi đứng lom khom trở nên tự tin, lưng thẳng, mắt sáng, lễ phép hơn, đó là phần thưởng lớn nhất của tôi. Dự kiến thời gian tới, tôi cùng các cộng sự sẽ mở thêm nhiều lớp học, CLB Karate trên địa bàn các xã lân cận”.

Việc vovinam được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào tháng 7/2023 cùng chủ trương đưa các môn thể thao dân tộc, võ thuật vào trường học đã tạo thêm động lực để phong trào tập luyện phát triển. Đến nay, toàn tỉnh có gần 200 CLB Vovinam với khoảng 3.200 võ sinh tập luyện thường xuyên.

Võ sư Hà Đình Tất, người gắn bó với phong trào vovinam tại thị xã Nghi Sơn (cũ) từ ngày đầu, chia sẻ: “Các phường, xã thuộc thị xã Nghi Sơn cũ có 8 CLB Vovinam, thu hút gần 500 học sinh tham gia. Một số trường mầm non cũng đã đưa vovinam vào các tiết ngoại khóa với những nội dung đơn giản. Ngoài ra, chúng tôi còn tổ chức cho môn sinh tham dự các giải đấu để các em giao lưu, cọ xát, nâng cao trình độ và giúp ngành chuyên môn kịp thời phát hiện nhân tố tiềm năng mới”.

Sự phát triển của phong trào võ thuật trên địa bàn tỉnh có dấu ấn rõ nét từ nguồn lực xã hội hóa. Hàng trăm CLB được duy trì với đội ngũ HLV tâm huyết, thu hút hàng nghìn người dân tham gia tập luyện thường xuyên, tạo nên điểm sáng trong phong trào TDTT toàn tỉnh.

Bệ phóng cho thể thao thành tích cao

Không dừng lại ở ý nghĩa phong trào, võ thuật Thanh Hóa từ lâu đã khẳng định vị thế là một trong những “mỏ vàng”, “trụ cột” vững chắc của thể thao thành tích cao tỉnh nhà nói riêng và của Việt Nam nói chung. Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào võ thuật ở cơ sở đang trở thành nền tảng quan trọng để Thanh Hóa phát hiện, đào tạo những VĐV thành tích cao. Từ những sân tập ở cơ sở, tình yêu võ thuật được nuôi dưỡng từng ngày. Không ít võ sinh sau một thời gian tập luyện đã mạnh dạn tham gia các giải đấu cấp tỉnh, quốc gia. Một số em có năng khiếu tiếp tục được tuyển chọn, đào tạo chuyên sâu, trở thành nguồn VĐV cho các đội tuyển thành tích cao của tỉnh.

Phó trưởng Phòng Quản lý TDTT, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) Lê Đông Dương khẳng định: "Ngành TDTT luôn xác định phát triển thể thao quần chúng, trong đó võ thuật là mũi nhọn, chính là nền tảng cốt lõi để xây dựng lực lượng VĐV đỉnh cao. Hiện nay, Sở VH,TT&DL đang tích cực phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo, các liên đoàn võ thuật để đưa các môn võ như vovinam, võ cổ truyền vào chương trình giáo dục thể chất, các CLB ngoại khóa trong trường học. Đồng thời, tập trung vào việc tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện VĐV, xây dựng, củng cố, phát triển đội ngũ HLV; mở rộng mạng lưới CLB võ thuật tại các địa phương; đăng cai tổ chức và phối hợp tổ chức các giải đấu thường niên để tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng tài năng; phát triển, du nhập các môn võ mới trong hệ thống thi đấu các giải đấu võ thuật trong nước, khu vực và quốc tế”.

Bài và ảnh: Anh Tuân