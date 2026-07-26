Sôi nổi Giải Pickleball Công đoàn phường Đông Quang

Sáng 26/7, tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển y tế An Sinh, Công đoàn phường Đông Quang đã khai mạc Giải Pickleball chào mừng kỷ niệm 97 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2026).

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia.

Giải thu hút sự tham gia của 38 vận động viên là cán bộ, đoàn viên người lao động đang sinh hoạt tại các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn phường.

Các vận động viên tranh tài ở 3 nội dung: Đôi nam, đôi nữ và đôi nam - nữ. Với tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng, các vận động viên đã cống hiến nhiều trận đấu sôi nổi, hấp dẫn.

Các vận động viên cống hiến nhiều trận đấu sôi nổi, hấp dẫn.

Giải đấu là dịp để gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết giữa đoàn viên các công đoàn cơ sở, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Trung Hiếu