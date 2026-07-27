Trọng tài từng gây tranh cãi bắt chính trận Việt Nam gặp Singapore; Rodri đồng ý giảm lương để gia nhập Real Madrid

Bóng chuyền nam Việt Nam lập kỳ tích vô địch chặng 2 SEA V.League 2026; Nguyễn Tài Lộc bình phục chấn thương, tuyển Việt Nam tích cực chuẩn bị đấu Singapore; Cuộc thay máu lực lượng của nhà vô địch Europa League Aston Villa... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (27/7).

Bóng chuyền nam Việt Nam lập kỳ tích vô địch chặng 2 SEA V.League 2026 sau chiến thắng nghẹt thở trước Thái Lan

Tối 26/7, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Thái Lan với tỷ số 3-2 trong trận chung kết đầy kịch tính để lần đầu tiên đăng quang ngôi vương chặng 2 SEA V.League 2026.

Tuyển bóng chuyền Việt Nam lần đầu vô địch chặng 2 SEA V.League sau hai lần về nhì vào năm 2023 và 2025. Ảnh: Volleyball Thailand

Trước đó, thầy trò HLV Federico Rampazzo cũng tạo địa chấn khi vượt qua Indonesia ngay trên sân khách ở bán kết. Với chiến thắng lịch sử này, bóng chuyền nam Việt Nam không chỉ phá dớp toàn thua trước các đối thủ lớn mà còn chính thức giành vé tham dự giải bóng chuyền nam châu Á - AVC Cup 2027, trong đó chủ công Ngọc Thuân xuất sắc nhận danh hiệu VĐV hay nhất giải.

Trọng tài từng gây tranh cãi Hiroki Kasahara bắt chính trận Việt Nam gặp Singapore tại ASEAN Cup 2026

Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã phân công trọng tài người Nhật Bản Hiroki Kasahara bắt chính trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Singapore vào lúc 20h00 ngày 31/7 trên sân Mỹ Đình.

Trọng tài Hiroki Kasahara sẽ điều khiển trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Singapore. Ảnh: AFLO SPORT

Vị trọng tài FIFA sinh năm 1989 này sở hữu bề dày kinh nghiệm nhưng cũng từng để lại nhiều tranh cãi trong các trận đấu tại khu vực, điển hình như trận chung kết U23 Đông Nam Á 2023 giữa Việt Nam và Indonesia.

Cuộc đối đầu sắp tới mang ý nghĩa quyết định vé đi tiếp của bảng A, nơi cả hai đội đều đã có khởi đầu thuận lợi ở lượt trận ra quân. Trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam thắng 9, hòa 9, thua 4 trong 22 trận gặp Singapore. Lần gần nhất “Những chiến binh sao vàng” thất bại trước Singapore chính là ở trận chung kết Tiger Cup 1998 (tiền thân của giải ASEAN Cup).

Nguyễn Tài Lộc bình phục chấn thương, tuyển Việt Nam tích cực chuẩn bị đấu Singapore

Sáng 26/7, đội tuyển Việt Nam đã trở lại tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam để hướng tới trận gặp Singapore vào ngày 31/7 trên sân Mỹ Đình.

Tiền vệ Nguyễn Tài Lộc đã trở lại tập luyện bình thường cùng các đồng đội. Ảnh: VFF

Tin vui cho HLV Kim Sang-sik khi tiền vệ Nguyễn Tài Lộc đã hoàn toàn bình phục chấn thương căng cơ bắp chân và có thể tập luyện bình thường cùng toàn đội, sau khi lỡ hẹn ở trận mở màn gặp Timor Leste.

Tại buổi tập, ban huấn luyện đã chia đội thành hai nhóm để cân bằng thể lực và rèn chiến thuật. Với tinh thần hứng khởi từ chiến thắng đậm 7-0, thầy trò HLV Kim Sang-sik quyết tâm giành trọn 3 điểm trên sân nhà để củng cố vững chắc ngôi đầu bảng A.

Rodri đồng ý giảm lương để gia nhập Real Madrid

Tiền vệ Rodri được cho là đã đạt thỏa thuận cá nhân với Real Madrid và chấp nhận giảm mức lương đang nhận tại Man City (khoảng 11,4 triệu bảng mỗi năm) để chuyển đến khoác áo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Rodri chấp nhận giảm lương để trở thành học trò của HLV Mourinho. Ảnh: Madridxtra

Hiện tại, thương vụ chỉ còn chờ sự thống nhất về mức phí chuyển nhượng giữa hai câu lạc bộ, trong bối cảnh hợp đồng của ngôi sao 30 tuổi với Man City chỉ còn thời hạn đến mùa hè năm sau.

Nhà vô địch World Cup 2026 đồng thời là cầu thủ hay nhất giải đấu này được kỳ vọng sẽ trở thành mảnh ghép hoàn hảo trong kế hoạch tái thiết tuyến giữa của HLV Jose Mourinho tại Bernabeu.

Cuộc thay máu lực lượng của nhà vô địch Europa League Aston Villa

Dù vừa giành chức vô địch Europa League, Aston Villa vẫn buộc phải tiến hành cuộc thay máu lực lượng để cân bằng tài chính.

HLV Emery (phải) trong lễ ra mắt Garnacho tại Aston Villa ngày 23/7. Ảnh: Aston Villa FC

Đội chủ sân Villa Park đã chia tay nhiều trụ cột quan trọng như Youri Tielemans (sang Man Utd), Morgan Rogers (chuyển đến Chelsea với mức phí kỷ lục 156 triệu USD), Lucas Digne, và tổn thất lớn khi Amadou Onana chấn thương dài hạn.

Để khỏa lấp khoảng trống, HLV Unai Emery đã mang về các tân binh gồm tiền vệ trẻ Johan Manzambi, Joao Gomes từ Wolves và mượn Alejandro Garnacho kèm điều khoản mua đứt từ Chelsea.

Hai năm qua, bất chấp xu hướng bán nhiều hơn mua, Emery liên tục giúp Aston Villa vào Top 6 Ngoại hạng Anh, tứ kết Champios League và giành chức vô địch Europa League. Cuộc thay máu lần này có thể chỉ là một thách thức khác đối với HLV đang giữ kỷ lục 5 lần vô địch Europa League.

HS