Doanh nghiệp được hỗ trợ tới 70% tổng mức đầu tư dự án phát triển ứng dụng, dịch vụ số theo phương thức PPP

UBND tỉnh Thanh Hoá vừa ban hành Kế hoạch số 230/KH-UBND về việc hỗ trợ doanh nghiệp tham gia phát triển ứng dụng, dịch vụ số theo phương thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, khi tham gia phát triển ứng dụng, dịch vụ số theo phương thức PPP, doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ thủ tục pháp lý, lựa chọn nhà đầu tư; tham gia nghiên cứu khoa học; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực... Đặc biệt, doanh nghiệp sẽ được ưu đãi về thuế, đất đai, đầu tư; hỗ trợ tiếp cận vốn tín dụng, quỹ đầu tư và hỗ trợ xúc tiến đầu tư, kết nối hợp tác.

Các chính sách này nhằm huy động nguồn lực xã hội, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp, tham gia đầu tư phát triển hạ tầng số, ứng dụng số, dịch vụ số theo phương thức PPP trên địa bàn tỉnh; tập trung chuyển đổi số trong các lĩnh vực chính quyền số, y tế, giáo dục, nông nghiệp, công nghiệp, logistics, du lịch, đô thị thông minh. Đồng thời, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại Thanh Hóa.

Nhà nước tham gia tối đa 70% tổng mức đầu tư

Đối với nội dung hỗ trợ về vốn, theo Kế hoạch số 230, sẽ xây dựng danh mục các dự án PPP số và lựa chọn các dự án trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện để kêu gọi đầu tư, ưu tiên bố trí vốn nhà nước tham gia các dự án trong kế hoạch đầu tư công và trong dự toán ngân sách tỉnh hàng năm. Nhà nước tham gia tối đa 70% tổng mức đầu tư đối với các dự án PPP số.

Ngoài ra, để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng, quỹ đầu tư, UBND tỉnh đề nghị Ngân hàng Nhà nước Khu vực 7 phối hợp với các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xây dựng các gói tín dụng ưu đãi cho dự án PPP số. Đồng thời, hỗ trợ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; kết nối quỹ đổi mới sáng tạo, Quỹ đầu tư phát triển tỉnh để hỗ trợ vay vốn thực hiện các dự án PPP số theo quy định pháp luật.

Miễn/giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật

Ngoài ra, doanh nghiệp tham gia dự án PPP số còn được ưu đãi, hỗ trợ theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 180/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 của Chính phủ, gồm: Miễn/giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan; được áp dụng chính sách ưu đãi về thuế theo quy định của pháp luật về thuế, trong đó có chính sách doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ để xác định thu nhập chịu thuế đối với chi phí cho hoạt động nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp bằng 200% chi phí thực tế của hoạt động này khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ; được áp dụng cơ chế chấp nhận rủi ro trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; được áp dụng cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu theo pháp luật PPP...

Nguyên Mai