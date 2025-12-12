Đoàn Việt Nam vươn lên nhì bảng tổng sắp SEA Games 33; Zidane bất ngờ xuất hiện tại Bernabeu

Việt Nam nối dài kỷ lục, thắng Malaysia 10 trận liên tiếp ở cấp độ U22/U23; U22 Philippines trở thành hiện tượng: Vào bán kết sau 34 năm nhờ lối chơi kỷ luật; Zidane bất ngờ xuất hiện tại Bernabeu, nhưng khả năng tái hợp Real Madrid là thấp... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay

Đoàn Việt Nam giành 14 HCV, vươn lên nhì bảng tổng sắp SEA Games 33

Kết thúc ngày thi đấu thứ hai (11/12), Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành thêm 10 HCV, nâng tổng số huy chương lên 40 (14 HCV, 7 HCB, 19 HCĐ) và tiếp tục giữ vững vị trí thứ hai toàn đoàn, sau chủ nhà Thái Lan.

Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên giành Huy chương Vàng môn karate nội dung kata đồng đội nữ.

Điểm nhấn ngày thi đấu là thành công của các môn Olympic:

Bơi lội: Kình ngư Phạm Thanh Bảo bảo vệ thành công HCV 100m ếch nam. Đội tiếp sức 4x200m tự do nam (có Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên) cũng giành Vàng.

Thể dục dụng cụ: Đặng Ngọc Xuân Thiện (ngựa tay quay) và Nguyễn Văn Khánh Phong (vòng treo) cùng đăng quang.

Điền kinh: Hồ Trọng Mạnh Hùng (nhảy xa ba bước) và Bùi Thị Ngân (1.500m nữ) mang về Vàng.

Bóng đá: U22 Việt Nam thắng Malaysia 2-0 và Tuyển nữ Việt Nam thắng Myanmar 2-0, cùng giành vé vào bán kết.

Thành tích ấn tượng này củng cố hy vọng tranh chấp ngôi đầu của Đoàn Việt Nam trong những ngày thi đấu tiếp theo.

Việt Nam nối dài kỷ lục, thắng Malaysia 10 trận liên tiếp ở cấp độ U22/U23

Chiến thắng 2-0 của U22 Việt Nam trước U22 Malaysia tại lượt cuối bảng B SEA Games 33 đã giúp đội nối dài chuỗi trận thắng đối thủ này ở cấp độ U22/U23 lên 10 trận liên tiếp trong 10 năm qua (từ 2015).

Đối đầu Việt Nam - Malaysia cấp độ U23.

Trong chuỗi 10 trận này, Việt Nam ghi tổng cộng 25 bàn và chỉ thủng lưới 5 bàn. Trận thắng đậm nhất là tỷ số 5-1 tại SEA Games 28 năm 2015.

Tại trận đấu gần nhất, các hậu vệ Nguyễn Hiểu Minh và Phạm Minh Phúc là những người lập công, giúp đoàn quân HLV Kim Sang-sik giành ngôi đầu bảng B và tiến vào bán kết. Minh Phúc đã góp dấu giày vào ba bàn thắng của đội tại SEA Games 33.

Trung vệ Phạm Lý Đức (trái) ăn mừng sau khi Nguyễn Hiểu Minh ghi bàn mở tỷ số cho Việt Nam trước Malaysia ở lượt cuối bảng B bóng đá nam SEA Games 33 trên sân Rajamangala. Ảnh: Hiếu Lương

Tính từ năm 1999, Việt Nam đã gặp Malaysia 23 trận ở cấp độ này, thắng 17, hòa 1 và thua 5 trận.

U22 Philippines trở thành hiện tượng: Vào bán kết sau 34 năm nhờ lối chơi kỷ luật

U22 Philippines đang trở thành hiện tượng chiến thuật tại SEA Games 33. Dù không được kỳ vọng cao, họ đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên vào bán kết sau 34 năm, đặc biệt sau chiến thắng thuyết phục trước nhà đương kim vô địch U22 Indonesia.

U22 Philippines nổi lên như mẫu đội bóng “biết mình biết người”.

Sức mạnh của Philippines nằm ở lối chơi kỷ luật, có tổ chức và hiệu suất tập thể cao. Họ chấp nhận chơi phòng ngự thấp, giữ cự ly chặt chẽ và chuyển trạng thái tấn công nhanh, đơn giản nhưng chính xác, tận dụng triệt để những cơ hội nhỏ nhất.

Báo chí Philippines gọi đây là “cột mốc lịch sử,” nhưng các cầu thủ khẳng định "nhiệm vụ chưa hoàn thành." Với bản sắc chiến thuật rõ ràng và tinh thần mạnh mẽ, U22 Philippines đang viết lại chuẩn mực và trở thành đối thủ đáng gờm mà mọi đội bóng lớn phải dè chừng.

Zidane bất ngờ xuất hiện tại Bernabeu, nhưng khả năng tái hợp Real Madrid là thấp

Zinedine Zidane đã gây chú ý lớn khi xuất hiện trên khán đài sân Bernabeu trong trận Real Madrid thua 1-2 trước Man City ở Champions League, trùng thời điểm HLV Xabi Alonso đang đối mặt với nguy cơ bị sa thải sau chuỗi trận tệ hại.

Zidane gây chú ý tại Bernabeu. Ảnh: Reuters.

Sự hiện diện của Zidane làm dấy lên nhiều đồn đoán, khiến ông được xếp là ứng viên thứ hai có khả năng thay thế Alonso, sau Jurgen Klopp.

Tuy nhiên, theo Mundo Deportivo, khả năng Zidane tái hợp Real Madrid là rất thấp. Huyền thoại người Pháp được cho là đang tập trung nhắm đến ghế HLV trưởng đội tuyển Pháp thay Didier Deschamps vào mùa hè tới và đã có những thỏa thuận sơ bộ. Zidane cũng từng công khai bày tỏ mong muốn được dẫn dắt "Les Bleus".

