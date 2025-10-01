Đoàn viên thanh niên vào bếp, chuẩn bị bữa ăn tiếp tế người dân vùng lũ

Mưa lũ sau bão số 10 khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến nay vẫn ngập trong biển nước. Giữa tâm lũ, lực lượng đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đã nhanh chóng vào cuộc, chuẩn bị hàng nghìn suất cơm từ thiện, kịp thời tiếp tế cho người dân vùng lũ.

ĐVTN phường Ngọc Sơn chuẩn bị thực phẩm để nấu cơm hỗ trợ người dân ở vùng bị cô lập.

ĐVTN nấu cơm để hỗ trợ người dân.

Những suất cơm được ĐVTN chuẩn bị cho cho người dân ở nơi tránh trú.

Do ảnh hưởng của bão số 10, xã Cẩm Thủy bị ngập nặng trong nước nên nhiều hộ dân bị cô lập. Chính vì vậy, để hỗ trợ người dân ĐVTN xã Cẩm Thủy đã tích cực huy động mạnh thường quân và huy động đoàn viên tham gia chuẩn bị những suất cơm để hỗ trợ người dân.

Tính đến nay, ĐVTN xã Cẩm Thuỷ đã huy động nhà hảo tâm và tự tay nấu được hàng nghìn suất cơm để hỗ trợ người dân.

Trong đêm, những suất cơm của anh chị ĐVTN trở thành niềm vui, hơi ấm dành cho các em nhỏ...

...và kịp thời đến với những người già, người neo đơn, giúp mọi người vượt qua khó khăn trước mắt.

Đoàn phường Ngọc Sơn cũng huy động đoàn viên tham gia nấu cơm, chuyển đến tận tay người dân ở nơi tránh trú.

Những suất cơm đầy đủ dinh dưỡng kèm theo lời động viên của ĐVTN phường Ngọc Sơn mong người dân sớm vượt qua khó khăn do bão lũ gây ra.

Người dân phường Ngọc Sơn quây quần ăn cơm ở nơi tránh trú.

Nhóm PV Thời sự