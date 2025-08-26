Đoàn viên thanh niên hỗ trợ người di dời đến nơi an toàn trong đêm

Trong đêm 25, rạng sáng 26/8, lực lượng đoàn viên thanh niên đã phối hợp với các lực lượng liên quan trên địa bàn tỉnh chủ động “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, để vận động, hỗ trợ di dời người dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt đến các vị trí an toàn. Đồng thời, ra quân khắc phục hậu quả do bão số 5 gây ra.

Do ảnh hưởng của bão số 5 nên cây cối bị gãy đổ, ngay trong đêm ngày 25/8, lực lượng đoàn viên thanh niên và lực lượng chức năng xã Ba Đình đã túc trực để xử lý.

Đoàn viên thanh niên xã Ba Đình xuyên đêm xử lý cây xanh bị đổ

Đoàn viên thanh niên xã Văn Phú cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm tại các tuyến đường bị ngập...

...đồng thời, hỗ trợ sơ tán dân đến nơi an toàn.

Đoàn viên thanh niên xã Cẩm Vân và lực lượng chức năng của xã vớt cành cây bị gãy đổ trên các tuyến đường bị ngập

Đoàn viên thanh niên xã Sao Vàng hỗ trợ di dời người và tài sản đến nơi an toàn

Đoàn viên thanh niên xã Ngọc Liên xuyên đêm hỗ trợ người dân di dời tài sản...

...và hỗ trợ Nhân dân sơ tán đến nơi an toàn.

Nhóm PV Thời sự