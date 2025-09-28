Hotline: 0822.173.636   |

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Đời sống - Xã hội

Đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân chống bão số 10

Nguyễn Đạt
(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, đoàn viên thanh niên tỉnh Thanh Hóa đã tích cực, chủ động phối hợp với lực lượng chức năng và Nhân dân triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 10 (Bualoi).

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, đoàn viên thanh niên tỉnh Thanh Hóa đã tích cực, chủ động phối hợp với lực lượng chức năng và Nhân dân triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 10 (Bualoi).

Phường Ngọc Sơn có 405 tàu, thuyền, bè, mủng với 2.165 lao động làm nghề cá; 19,5km đê biển, đê sông Yên, đê sông Thị Long và nhiều hộ nuôi trồng thủy hải sản.

Trước khi bão số 10 đổ bộ, đoàn viên thanh niên phường Ngọc Sơn đã tích cực hỗ trợ ngư dân đưa tàu thuyền vào bờ an toàn.

Cùng với đó, đoàn viên thanh niên phường Ngọc Sơn tham gia hỗ trợ người dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Hiện công tác di dân đến nơi an toàn đang được đoàn viên thanh niên và lực lượng chức năng phường Ngọc Sơn khẩn trương thực hiện.

Đoàn viên thanh niên Công an xã Cẩm Tú hỗ trợ người dân gặt lúa để tránh thiệt hại do mưa bão gây ra.

Đoàn viên thanh niên Công an xã Cẩm Tú huy động toàn lực lượng ra quân gặt lúa giúp người dân.

Đoàn viên thanh niên Công an xã Cẩm Thạch cũng huy động lực lượng gặt lúa giúp người dân.

Nguyễn Đạt

