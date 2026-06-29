Đoàn Thanh Hóa giành 2 HCV tại Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2026

Đoàn học sinh tỉnh Thanh Hóa đã giành được 2 HCV tại Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2026 diễn ra tại tỉnh Lâm Đồng, qua đó khẳng định chất lượng phong trào thể thao học đường và công tác giáo dục thể chất của địa phương.

Đoàn VĐV Thanh Hóa diễu hành trong lễ khai mạc.

Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2026 tại tỉnh Lâm Đồng quy tụ hơn 2.200 vận động viên (VĐV) là học sinh phổ thông đến từ 30 tỉnh, thành phố trong cả nước. Không chỉ là cuộc đua thành tích, giải đấu còn là ngày hội lớn của thể thao học đường, lan tỏa tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng.

VĐV Lê Bá Gia Bảo (Thanh Hóa) giành HCV đơn nam môn cầu lông khối THCS.

Tham dự giải, đoàn Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa gồm hơn 60 VĐV tranh tài ở 3 môn: Bóng bàn, cầu lông và võ cổ truyền.

Kết quả, các VĐV của Thanh Hóa đã giành được 2 HCV, 2 HCB và 9 HCĐ.

Trong đó, các tay vợt cầu lông giành được 1 HCV, 1 HCB và 3 HCĐ; các VĐV môn bóng bàn giành được 2 HCĐ; các VĐV môn võ cổ truyền giành được 1 HCV, 1 HCB và 4 HCĐ.

VĐV môn võ cổ truyền của đoàn Thanh Hóa trên bục nhận HCV nội dung đối kháng.

Đây là kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh giải đấu quy tụ nhiều địa phương có phong trào thể thao học đường phát triển mạnh, tiếp tục khẳng định sự quan tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đối với công tác giáo dục thể chất.

Duy Tính