Doãn Ngọc Tân gãy xương sườn, Đông Á Thanh Hóa chịu tổn thất lớn

Trận đấu trên sân Hà Tĩnh tối 27/8 không chỉ khép lại với thất bại của Đông Á Thanh Hóa, mà còn để lại nỗi lo lớn khi tiền vệ Doãn Ngọc Tân dính chấn thương nặng, phải rời sân sớm và sẽ vắng mặt dài hạn.

Đông Á Thanh Hóa chịu tổn thất lớn khi thiếu vắng Doãn Ngọc Tân trong vòng 2-3 tháng tới.

Phút 54 của trận đấu gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Doãn Ngọc Tân va chạm rất mạnh với Nguyễn Hoàng Trung Nguyên và Joseph Onoja . Anh lập tức đổ gục xuống sân trong đau đớn và sau đó buộc phải nhường chỗ cho đồng đội trẻ Nguyễn Bá Tiến.

Theo thông tin từ lãnh đạo CLB Thanh Hóa, Ngọc Tân đã được đưa đi cấp cứu. Kết quả kiểm tra cho thấy cầu thủ này bị gãy xương sườn và có ảnh hưởng tới phổi, phải tiến hành phẫu thuật. Dự kiến anh sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 2-3 tháng.

Đây là cú sốc lớn với Đông Á Thanh Hóa và người hâm mộ xứ Thanh, nhất là khi Doãn Ngọc Tân chỉ vừa trở lại sau chấn thương gãy xương mác cách đây chưa lâu. Sự vắng mặt của anh trong giai đoạn tới chắc chắn sẽ ảnh hưởng nhiều đến lối chơi và lực lượng của đội bóng. Kể từ đầu mùa, đoàn quân của HLV Choi Won-Kwon mới chỉ giành được 1 điểm sau 3 vòng đấu V.League 2025.

Trong 3 tháng tới, Đông Á Thanh Hóa sẽ phải đối đầu với nhiều đối thủ khó khăn như CLB Hà Nội (tháng 9), Sông Lam Nghệ An (tháng 10) và Thể Công - Viettel (tháng 11). Việc thiếu vắng Doãn Ngọc Tân trong giai đoạn đầy thử thách này càng khiến bài toán nhân sự của HLV Choi Won-kwon thêm nan giải.

Doãn Ngọc Tân là nhân tố quan trọng nơi tuyến giữa của Đông Á Thanh Hóa.

Trước đó, Doãn Ngọc Tân cũng vừa có tên trong danh sách triệu tập đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho đợt tập trung sắp tới. Tuy nhiên, với việc đội tuyển Việt Nam không có trận đấu quốc tế nào trong dịp này, sự vắng mặt của anh không ảnh hưởng lớn đến kế hoạch của HLV Kim Sang-sik.

Với Đông Á Thanh Hóa, đội bóng sẽ có khoảng nghỉ để chấn chỉnh lực lượng trước khi bước vào trận đấu tại Cúp quốc gia 2025, gặp Hoàng Anh Gia Lai trên sân nhà ngày 13/9 tới.

HS