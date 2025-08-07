Đoàn giám sát Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh

Sáng 7/8, Đoàn giám sát Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội do đồng chí Vũ Thị Lưu Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Thanh Hóa về một số nội dung liên quan đến tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước (NSNN), đầu tư công và một số nghị quyết của Quốc hội.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan, Văn phòng UBND tỉnh.

Giám đốc Sở Tài chính Lê Quang Hùng báo cáo với Đoàn giám sát các nội dung chính liên quan đến tình hình thực hiện NSNN, đầu tư công và một số nghị quyết của Quốc hội.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Tài chính, đã báo cáo với Đoàn giám sát các nội dung chính, gồm: Tình hình thực hiện NSNN năm 2025, dự toán NSNN năm 2026; kế hoạch tài chính 3 năm 2026-2028; kế hoạch tài chính 5 năm 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030; kế hoạch đầu tư công năm 2025, dự kiến năm 2026, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, dự kiến giai đoạn 2026-2030; tình hình triển khai Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tình hình thực hiện pháp luật đối với các chính sách về thuế.

Các thành viên Đoàn giám sát tham dự buổi làm việc.

Theo đó, 7 tháng năm 2025, tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh đạt 34.441 tỷ đồng, bằng 76% dự toán, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2024; ước thực hiện cả năm 48.824 tỷ đồng, đạt 107%. Chi ngân sách địa phương (NSĐP) thực hiện 7 tháng là 26.510 tỷ đồng, đạt 49% so với dự toán; ước thực hiện cả năm là 56.263 tỷ đồng, đạt 105% so với dự toán. Dự toán thu NSNN năm 2026 dự kiến 44.730 tỷ đồng, bằng 98% so với dự toán năm 2025 và 98% ước thực hiện năm 2025. Dự kiến dự toán chi NSĐP năm 2026 của tỉnh khoảng 59.086 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi và đại diện sở, ngành tham dự buổi giám sát.

Tổng thu NSNN 3 năm kế hoạch là 143.587 tỷ đồng; dự kiến tổng chi NSĐP 3 năm kế hoạch là 184.909 tỷ đồng. Dự kiến tổng mức vay của tỉnh giai đoạn 2026-2028 là 434 tỷ đồng; dư nợ vay của tỉnh đến hết năm 2028 là khoảng 888 tỷ đồng, ngân sách tỉnh đảm bảo cân đối nguồn lực để thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ trả nợ liên quan đến khoản vay khi đến hạn.

Trên cơ sở tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025; kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; tình hình thực hiện kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025, tỉnh Thanh Hóa đã dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2026, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và định hướng kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2026-2030 của địa phương.

Thành viên Đoàn Giám sát phát biểu tại buổi làm việc.

Tỉnh Thanh Hóa kiến nghị Quốc hội tăng số bổ sung cân đối cho NSĐP khi thông qua dự toán NSNN năm 2026 theo quy định của Luật NSNN; đề nghị Trung ương hỗ trợ một phần kinh phí cho các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách để thực hiện các chính sách do Trung ương ban hành giao NSĐP tự đảm bảo.

Thành viên Đoàn Giám sát phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn giám sát cùng các đại biểu đã trao đổi, thảo luận làm rõ một số vấn đề liên quan đến công tác thu - chi ngân sách của địa phương. Việc triển khai một số cơ chế, chính sách đặc thù; phân bổ nguồn thu, đầu tư công, khoa học công nghệ, sắp xếp bộ máy, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Hướng xử lý các tài sản công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính; quỹ tài chính và ngân sách... Các ý kiến cũng chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc xuất phát từ thực tiễn mà tỉnh đang gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi cảm ơn những ý kiến sâu sắc, toàn diện, sát với tình hình của các thành viên Đoàn giám sát đã nêu; đồng thời khẳng định, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã và đang quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế năm 2025. Trong đó, tập trung vận hành có hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đảm bảo thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, xây dựng và thi hành pháp luật, phát triển kinh tế tư nhân. Tập trung giải ngân vốn đầu tư công; giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư, nhất là các dự án tồn đọng, kéo dài; đẩy mạnh thu hút các dự án mới quy mô lớn, công nghệ cao trong nước và quốc tế. Hỗ trợ doanh nghiệp đa dạng hóa thị trường xuất khẩu mới, giữ vững thị trường xuất khẩu truyền thống.

Rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân. Tổ chức phân luồng, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính...

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng mong muốn, thông qua buổi làm việc, Đoàn giám sát kiến nghị Quốc hội, Chính phủ sớm tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn của địa phương, tạo đà cho sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa nói riêng và cả nước nói chung.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Vũ Thị Lưu Mai phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Vũ Thị Lưu Mai chia sẻ với những khó khăn từ thực tiễn của tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện NSNN, đầu tư công và triển khai một số Nghị quyết của Quốc hội. Đồng thời khẳng định, bên cạnh những nguyên nhân khách quan có rất nhiều các yếu tố liên quan đến thể chế, cơ chế, chính sách ảnh hưởng đến việc giảm thu.

Đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đề nghị tỉnh rà soát, chính xác hóa toàn bộ nội dung, số liệu trong các báo cáo để Đoàn giám sát có căn cứ pháp lý tổng hợp, phản ánh đến Quốc hội, các bộ, ngành có liên quan.

Phan Nga