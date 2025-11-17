Đoàn ĐBQH Thanh Hóa tham gia góp ý vào các dự thảo Nghị quyết của Quốc hội và dự án Luật

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, sáng 17/11, các đại biểu thuộc đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Tây Ninh đã tham gia thảo luận tại tổ 3, đóng góp ý kiến đối với các dự thảo Nghị quyết của Quốc hội và dự án Luật.

Các đại biểu tham gia thảo luận tại tổ.

Theo đó các đại biểu tham gia góp ý vào dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về các cơ chế, chính sách để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân; dự án Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi).

ĐBQH Lê Thanh Hoàn tham gia phát biểu tại tổ.

Tham gia góp ý vào dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết số 71- NQ/TW của Bộ Chính trị, các đại biểu nhất trí cao và cho rằng, việc ban hành Nghị quyết nhằm thể chế hóa kịp thời, đầy đủ và hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đột phá được nêu tại Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị; tạo hành lang pháp lý đặc thù, vượt trội để Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt ngay từ năm 2026. Đồng thời, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn lớn về thể chế, nhân lực, tài chính và quản trị, khơi thông và huy động hiệu quả mọi nguồn lực, tạo động lực và không gian phát triển mới cho toàn ngành giáo dục.

ĐBQH Mai Văn Hải tham gia phát biểu tại tổ.

Tham gia góp ý, ĐBQH Mai Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa thống nhất cao về sự cần thiết; đồng thời đồng tình với nhiều chính sách trong phát triển giáo dục và đào tạo được nêu trong dự thảo Nghị quyết, tuy nhiên đề nghị cần phải rà soát lại nhằm tránh những mâu thuẫn, chồng chéo hoặc những vấn đề đã có trong quy định của Luật Nhà giáo, Luật giáo dục nghề nghiệp... và một số luật đang được thảo luận tại Kỳ họp thứ 10 này có liên quan đến lĩnh vực giáo dục.

Đại biểu đề nghị việc tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động cán bộ quản lý, giáo viên trong cùng bậc học, trong cùng đơn vị phạm vi cấp xã thì nên giao cho chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm trong việc tổ chức tuyển dụng, còn Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ thực hiện việc kiểm tra, giám sát việc tổ chức thi tuyển có đảm bảo theo quy định của pháp luật hay không. Và Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ thực hiện việc điều động, thuyên chuyển giáo viên đối với những trường mà địa bàn từ 2 xã trở lên.

Về chính sách đặc thù vượt trội về đãi ngộ đối với nhân lực trong ngành giáo dục được quy định ở điểm a, khoản 2 Điều 2, đại biểu cơ bản thống nhất chính sách đối với nhân viên hành chính mức phụ cấp là 30% và đối với cán bộ, giáo viên vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng biên giới hải đảo mức phụ cấp là 100%. Song theo đại biểu, cần cụ thể hoá việc thực hiện Nghị quyết số 71 đối với giáo viên còn lại được hưởng ít nhất là 70% mức phụ cấp bậc học mầm non, tiểu học, THCS, THPT; và cũng cần phải quy định xem ít nhất là 70% thì đối đa là bao nhiêu phần trăm.

ĐBQH Cao Thị Xuân tham gia phát biểu tại tổ.

Góp ý vào dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về các cơ chế, chính sách để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, ĐBQH Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đề nghị cần làm rõ và quy định chi tiết đối với quy định người dân được miễn viện phí ở mức “cơ bản” trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế. Đồng thời, cũng cần phải có lộ trình và chi tiết hơn về việc thực hiện chính sách miễn viện phí đến 2030 để đảm bảo khả năng cân đối của quỹ bảo hiểm y tế và phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội.

Đại biểu cũng đồng tình với quy định về mức áp dụng hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế cho đối tượng cận nghèo và người từ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp xã hội. Tuy nhiên, theo đại biểu, để đảm bảo tính bao phủ và công bằng xã hội thì ngoài áp dụng các đối tượng trên thì cũng nên áp dụng cho đối tượng là người bị bệnh hiểm nghèo điều trị dài ngày, người khuyết tật nặng.

Điểm b, khoản 2 quy định người tham gia bảo hiểm y tế là đối tượng chính sách xã hội, người yếu thế, người có thu nhập thấp và một số đối tượng ưu tiên khác thì được tăng mức hưởng trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm. Tuy nhiên, theo đại biểu, cần làm rõ “đối tượng ưu tiên khác” là đối tượng nào...

Quốc Hương