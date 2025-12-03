Đoàn ĐBQH Thanh Hóa tham gia góp ý vào các chủ trương đầu tư, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, chiều 03/12, các đại biểu thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Tây Ninh đã tham gia thảo luận tại tổ 3, đóng góp ý kiến đối với các chủ trương đầu tư, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội. ĐBQH Mai Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa chủ trì thảo luận tại tổ.

ĐBQH Mai Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa chủ trì thảo luận tại tổ.

Theo đó, các ĐBQH đã cho ý kiến vào chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 136/2024/QH15 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

ĐBQH Mai Văn Hải phát biểu thảo luận tại tổ.

Tham gia góp ý, ĐBQH Mai Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa thống nhất với sự cần thiết ban hành chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Bên cạnh đó, đại biểu bày tỏ băn khoăn với mục tiêu cụ thể về giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều, về xây dựng nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới hiện đại. Đại biểu đề nghị Ban soạn thảo xem xét cụ thể việc xây dựng các chỉ tiêu. Đồng thời, cần làm rõ nguồn vốn dự kiến trong giai đoạn 2026-2035 đối với tỷ lệ vốn ngân sách Trung ương và vốn ngân sách địa phương. Theo đại biểu, nên nghiên cứu cân đối để huy động tổng thể các nguồn vốn trong Nhân dân, nguồn vốn trong các thành phần kinh tế của các doanh nghiệp, ngân hàng...

Đại biểu Mai Văn Hải đề xuất giao cho Chính phủ quy định về cơ chế ban hành của Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

ĐBQH Cao Thị Xuân tham gia phát biểu tại tổ.

Tham gia góp ý, ĐBQH Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội cho biết, Hội đồng Dân tộc thống nhất với sự cần thiết hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để xây dựng thành một Chương trình mục tiêu quốc gia đầu tư trong giai đoạn 2026-2035.

Đại biểu cho rằng, việc hợp nhất này sẽ góp phần giảm chồng chéo về chính sách, đối tượng, địa bàn; khắc phục những tồn tại, hạn chế thực hiện 3 Chương trình trong giai đoạn 2021-2025; nâng cao hiệu quả đầu tư, tập trung, ưu tiên nguồn lực cho vùng khó khăn nhất, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Về hợp phần và các chính sách, Hội đồng Dân tộc cơ bản thống nhất với cấu trúc chương trình gồm 2 hợp phần, đề nghị Chính phủ chỉ đạo, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các cơ quan hữu quan, rà soát phê duyệt chương trình bảo đảm không trùng lặp về nội dung giữa các hợp phần và với các chương trình, dự án đã có quyết định hoặc đang trình quyết định chủ trương đầu tư; về nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan.

Theo đại biểu, Trung ương chỉ nên quy định khung, giao chỉ tiêu, còn các hoạt động cụ thể, chi tiết nên giao cho địa phương lựa chọn, quyết định đầu tư để phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Phát biểu kết luận tại tổ, ĐBQH Mai Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa cho rằng, các ý kiến phát biểu tại tổ đều xác đáng, xuất phát từ tình hình thực tiễn, là cơ sở quan trọng để Ban soạn thảo nghiên cứu tiếp thu, hoàn chỉnh các chủ trương, dự thảo Nghị quyết. Các ý kiến sẽ được tổng hợp đầy đủ để chuyển đến các cơ quan chủ trì soạn thảo theo quy định.

Quốc Hương