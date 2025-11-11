Đoàn ĐBQH Thanh Hóa góp ý vào các dự án luật tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, chiều 11/11, các đại biểu thuộc đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Tây Ninh đã tham gia thảo luận tại tổ 3, đóng góp ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; dự án Luật Đầu tư (sửa đổi); dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

Các đại biểu tham dự buổi thảo luận tổ.

Góp ý vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, các đại biểu đánh giá cao công tác chuẩn bị, chất lượng xây dựng hồ sơ dự án luật.

Dự án luật được sửa đổi, bổ sung trong bối cảnh cấp thiết, gắn với việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; qua đó kịp thời đáp ứng yêu cầu của Đảng và Nhà nước về thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời khắc phục một số vướng mắc, bất cập phát sinh trong thực tiễn thi hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đại biểu Mai Văn Hải, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tham gia phát biểu tại tổ.

Góp ý vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, ĐBQH Mai Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa cho rằng, để tạo điều kiện thuận lợi cho người khiếu nại rút đơn hoặc rút một phần đơn cần phải rà soát lại quy định theo hướng rõ ràng, cụ thể hơn.

Theo đó, quy định là người khiếu nại có thể rút khiếu nại bằng đơn hoặc trực tiếp đến gặp người giải quyết khiếu nại hoặc người được giao thẩm tra, xác minh giải quyết khiếu nại, và việc đề xuất trực tiếp đó được ghi bằng biên bản để thống nhất cho người khiếu nại rút đơn.

Đồng thời, cần phải có quy định ràng buộc đối với những khiếu nại hoặc những nội dung mà công dân khiếu nại xin rút một phần đơn. Theo đó, đại biểu đề nghị cần có quy định là không xem xét giải quyết lại nội dung này nếu người khiếu nại đề nghị tiếp tục giải quyết ở lần sau.

Đại biểu cho rằng quy định về thẩm quyền của Chánh Thanh tra các cấp mà thủ trưởng đơn vị được giao tham mưu giải quyết khiếu nại đã kế thừa cơ bản nội dung thẩm quyền của Chánh Thanh tra các cấp trong vấn đề thẩm tra, xác minh, kết luận nội dung khiếu nại. Tuy nhiên, việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cũng như tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy của các Bộ, cơ quan ngang Bộ thì không còn tổ chức Thanh tra nữa.

Vì vậy, đại biểu đề nghị nghiên cứu rõ quy định về thủ trưởng đơn vị được giao nhiệm vụ tham mưu thẩm tra, xác minh giải quyết khiếu nại để có sự thống nhất; đồng thời cần có quy định về trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan.

Đối với cấp xã cũng cần có quy định cơ quan nào là chủ trì trong vấn đề tham mưu cho Chủ tịch UBND xã xem xét để giải quyết đơn thư, khiếu nại. Theo đại biểu, đối với cấp xã nên giao Văn phòng UBND xã là cơ quan chủ trì trong vấn đề tham mưu Chủ tịch UBND xã xem xét giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền.

ĐBQH Bùi Mạnh Khoa tham gia phát biểu tại tổ.

Tham gia góp ý vào Luật Khiếu nại, ĐBQH Bùi Mạnh Khoa, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội đề nghị cần có sự thống nhất về chủ thể trong quan hệ khiếu nại.

Góp ý đối với Luật Tố cáo, đại biểu đề nghị xem xét về “trường hợp cần thiết” được quy định tại khoản 3 Điều 22 của dự thảo luật. Đồng thời, đề nghị cần quy định cụ thể việc xây dựng phần mềm khiếu nại tố cáo, phản ánh, kiến nghị.

Góp ý vào dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), các đại biểu thống nhất cao với sự cần thiết sửa đổi luật. Đồng thời cho rằng, việc sửa đổi Luật phải bảo đảm hài hòa giữa xử lý nghiêm hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và quyền học tập, cơ hội tái hòa nhập cộng đồng, nhất là với trẻ em, học sinh, sinh viên.

ĐBQH Cao Mạnh Linh tham gia phát biểu tại tổ.

Tham gia góp ý vào dự án luật này, ĐBQH Cao Mạnh Linh, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội đề nghị quy định những thẩm quyền cụ thể của UBND xã, công an xã trong việc thực hiện quản lý người sử dụng trái phép chất ma tuý tại địa phương; trách nhiệm của trưởng công an xã giúp UBND xã trong thực hiện quản lý người sử dụng trái phép chất ma tuý.

Đại biểu đề nghị Chính phủ quy định và có lộ trình cụ thể sớm kiện toàn cơ sở vật chất đối với trường giáo dưỡng thực hiện cai nghiện ma tuý tự nguyện hoặc bắt buộc cho người đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi; đồng thời bổ sung cán bộ có chuyên môn y tế để đảm bảo tốt nhiệm vụ mới được giao.

Tham gia góp ý vào dự án Luật Đầu tư (sửa đổi), các đại biểu thống nhất cao về sự cần thiết sửa đổi Luật. Việc xây dựng dự án luật xuất phát từ yêu cầu thể chế hóa các Nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước, đặc biệt là các định hướng về hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh tế thị trường định hướng XHCN. Mục tiêu cốt lõi là tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc về thể chế, pháp luật; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục trong đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Quốc Hương