Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2025

Sáng 4/10, tại Khu công nghiệp Bỉm Sơn, Ban Chỉ đạo Công tác Phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ (PCCC, CNCH) và phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất tỉnh Thanh Hóa tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty TNHH Công nghiệp SAB Việt Nam.

Các đại biểu tham dự buổi diễn tập.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác PCCC, CNCH và phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất tỉnh dự và chỉ đạo diễn tập.

Các lực lượng tham gia diễn tập.

Tham dự có đại diện lãnh đạo các ngành thành viên Ban Chỉ đạo, các xã, phường trong tỉnh cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên và quần chúng Nhân dân.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Trần Thái Quang Hoàng phát biểu tại buổi diễn tập.

Lực lượng chữa cháy cơ sở tiếp cận đám cháy theo tình huống giả định.

Cuộc diễn tập được tổ chức gồm: Cơ chế thông tin chỉ huy, điều hành xử lý tình huống chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty TNHH Công nghiệp SAB Việt Nam năm 2025.

Diễn tập với tình huống giả định: Vào hồi 9h, ngày 3/10/2025, để phục vụ sửa chữa một số hạng mục tại nhà xưởng 1A, một công nhân đã thực hiện hàn cắt kim loại ngay bên cạnh khu vực lưu trữ hàng hóa. Xỉ hàn văng bắn vào vỏ hộp đựng vải khóa và nhanh chóng bắt cháy.

Phát hiện cháy, công nhân kỹ thuật vội vàng hô hoán báo động, rồi di chuyển ngay đến vị trí chuông báo cháy gần nhất và nhấn chuông.

Nghe thấy chuông báo cháy, lực lượng PCCC cơ sở đã nhanh chóng báo cáo lãnh đạo công ty và lập tức di chuyển đến khu vực xảy ra cháy, thực hiện hướng dẫn thoát nạn cho khoảng 400 công nhân đang làm việc tại nhà xưởng 1A và các nhà xưởng lân cận.

Tuy nhiên, tâm lý hoảng loạn vì thấy cháy lớn, khói nhiều, lượng lớn công nhân đã chen lấn, xô đẩy nhau tại khu vực cầu thang thoát hiểm khiến nhiều người bị thương, ngất xỉu. Mặc dù lực lượng PCCC cơ sở đã sử dụng các phương tiện tại chỗ để xử lý, song đám cháy bùng phát mạnh, nhanh chóng lan rộng, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của người dân, buộc phải huy động lực lượng PCCC chuyên nghiệp tham gia.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện từ các đơn vị gần nhất khẩn trương cơ động đến hiện trường, phối hợp cùng các lực lượng để cứu người bị nạn, di chuyển tài sản và khống chế đám cháy.

Các lực lượng cứu hộ nạn nhân. (Hình ảnh diễn tập theo tình huống giả định)

Lực lượng chữa cháy nhanh chóng tiếp cận hiện trường. (Hình ảnh diễn tập theo tình huống giả định)

Nạn nhân mắc két được các lực lượng cứu hộ bằng đu dây. (Hình ảnh diễn tập theo tình huống giả định)

Trong suốt quá trình diễn tập, các lực lượng đã thực hành sát với thực tế, từ công tác phát hiện cháy, báo động, sơ tán người dân, cứu người mắc kẹt, xử lý hóa chất, triển khai phương tiện, tổ chức phối hợp hiệp đồng khống chế và dập tắt đám cháy; khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy... Các lực lượng tham gia tích cực, phối hợp chặt chẽ, hiệp đồng nhịp nhàng. Buổi diễn tập đã bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, phương tiện, trang thiết bị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại buổi diễn tập.

Phát biểu tại buổi diễn tập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm biểu dương lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng các lực lượng và cán bộ, công nhân Công ty TNHH Công nghiệp SAB Việt Nam đã tích cực hiệp đồng thực hiện các nội dung phương án, chương trình của cuộc diễn tập. Các lực lượng tham gia diễn tập với tinh thần trách nhiệm cao, tuân thủ chặt chẽ theo tình huống giả định, kịch bản đã được phê duyệt và đảm bảo an toàn cho lực lượng, phương tiện trong quá trình tham gia diễn tập.

Để công tác PCCC, CNCH đạt hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các lực lượng thường xuyên tổ chức tập huấn, diễn tập, thực tập các phương án chữa cháy, CNCH nhằm phát huy cao độ về kỹ năng, chiến thuật chữa cháy, CNCH khi có tình huống xảy ra.

Đồng thời, thường xuyên rà soát, đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, ứng phó kịp thời với các tình huống bất ngờ; tiếp tục phát huy thế mạnh, nâng cao chất lượng công tác chữa cháy và CNCH đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, góp phần giảm thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Máy phun nước hiện đại tham gia diễn tập.

Theo đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, diễn tập sẽ giúp nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, khả năng hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng; đồng thời giúp đánh giá hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, tăng cường bản lĩnh, kỹ năng thực tiễn của lực lượng chuyên trách và cơ sở. Đây cũng là dịp để tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng PCCC&CNCH tới cán bộ, công chức, lực lượng cơ sở và doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại khi sự cố cháy, nổ xảy ra.

Công ty TNHH Công nghiệp SAB Việt Nam đặt tại Khu công nghiệp Bỉm Sơn, phường Quang Trung là doanh nghiệp FDI với tổng vốn đầu tư khoảng 82 triệu USD, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phụ kiện ngành may mặc như dây khóa kéo nhựa, dây khóa kéo nilon, cúc kim loại... Hiện nay, Công ty có khoảng 500 lao động và dự kiến sẽ tăng lên khi nhà máy đi vào vận hành giai đoạn 2. Với đặc thù sản xuất nguyên phụ liệu may mặc, khu vực nhà máy SAB Việt Nam luôn tập trung nhiều vật liệu dễ cháy như vải, sợi, chỉ, giấy đóng gói... và hóa chất dễ cháy nên nguy cơ cháy lan rất cao nếu gặp nguồn đánh lửa hoặc chập điện.

Lê Hợi