Điện Kremlin: Trung Quốc thử tên lửa và tập trận Nga - Trung không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào

Điện Kremlin vừa cho biết, vụ thử tên lửa chiến lược gần đây của Trung Quốc và các cuộc tập trận hải quân chung đang diễn ra với Nga không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào, đồng thời mô tả hợp tác quân sự giữa Moscow và Bắc Kinh là một yếu tố quan trọng đối với an ninh khu vực.

Moscow khẳng định vụ thử tên lửa của Trung Quốc và cuộc tập trận chung giữa hai nước không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào. Ảnh: Xinhua.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Moscow ngày 6/7, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Trung Quốc có quyền chủ quyền tiến hành các vụ thử tên lửa và tăng cường năng lực quân sự của mình. Ông nói: "Chúng tôi tin rằng việc Trung Quốc thử nghiệm tên lửa và tham gia phát triển quân sự là quyền chủ quyền của nước này. Trung Quốc không đe dọa bất kỳ quốc gia nào trong khu vực hay trên thế giới và Trung Quốc là đồng minh chính và đối tác chiến lược của chúng tôi".

Bình luận về cuộc tập trận hải quân Tương tác Hàng hải-2026 tại Biển Hoàng Hải và không phận gần thành phố cảng Thanh Đảo của Trung Quốc từ ngày 6 đến 13 tháng 7, ông Peskov nhấn mạnh rằng các cuộc tập trận này mang tính chất phòng thủ và không nhằm vào bất kỳ quốc gia thứ ba nào.

Ông nói: "Các cuộc tập trận chung của chúng ta cũng không nhằm chống lại bất kỳ ai hoặc bất kỳ quốc gia nào trong khu vực, và mọi người nên hiểu rằng chúng xuất phát từ sự đồng thuận đó.“Ông nói thêm: ”Ngược lại, sự hợp tác giữa Nga và Trung Quốc trong một lĩnh vực quan trọng và đầy trách nhiệm như vậy là một yếu tố rất quan trọng góp phần vào tính ổn định và an ninh trong khu vực”.

Trung Quốc và Nga tiến hành cuộc tập trận hải quân chung kéo dài 8 ngày, bắt đầu từ ngày 6 tháng 7, tại thành phố Thanh Đảo, miền Đông Trung Quốc. Ảnh: Anadolu.

Về cuộc điện đàm tuần trước giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Peskov cũng mô tả đó là cơ hội để Moscow trực tiếp trình bày lập trường của mình về Ukraine với Washington. Ông nói: “Có thể nói, đây là một cơ hội tốt ở cấp cao nhất để trực tiếp truyền đạt quan điểm của chúng tôi tới tổng thống Mỹ”.

Liên quan các thông tin truyền thông cho rằng Tổng thống Putin và Tổng thống Trump đã nhất trí sẽ tiếp tục điện đàm sau cuộc gặp dự kiến giữa ông Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra trong tuần này tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ, ông Peskov cho biết hai bên “đều hiểu rằng” các cuộc tiếp xúc sẽ tiếp tục. Ông nói: "Thực tế, cả Tổng thống Putin và Tổng thống Trump đều có sự thống nhất rằng các cuộc tiếp xúc giữa hai nhà lãnh đạo sẽ tiếp tục trong thời gian tới."

Theo ông Peskov, Tổng thống Trump vẫn duy trì lập trường nhất quán về cuộc xung đột tại Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng: "Tổng thống Trump có lập trường khá nhất quán. Mọi suy đoán cho rằng ông ấy thay đổi quan điểm như chong chóng xoay theo chiều gió đều không đúng với thực tế."

Ông Peskov cũng nhấn mạnh, theo quan điểm của Điện Kremlin, một trong những điểm quan trọng trong cách tiếp cận của ông Trump là sẵn sàng lắng nghe quan điểm của Nga. Ông nói: "Ông ấy nhất quán và tin tưởng vào cách hiểu của mình về những gì đang diễn ra. Nhưng quan trọng nhất là ông ấy luôn sẵn sàng lắng nghe những thông tin mà Tổng thống Putin truyền đạt."

Thúy Hà

Nguồn: Anadolu