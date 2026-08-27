Điện Kremlin nói Ukraine đang thất thế, hai bên tiếp tục trao đổi tù binh

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov mới đây cho rằng, diễn biến tại các khu vực tiền tuyến cho thấy Ukraine đang thất thế trong cuộc xung đột với Nga, trong khi hai bên tiếp tục tiến hành một đợt trao đổi tù binh theo công thức 10 đổi 10 tại Belarus.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Tass.

Tại cuộc họp báo ngày 26/8, ông Peskov khẳng định Ukraine “đang thua trong cuộc xung đột” và cho rằng tình hình trên toàn tuyến tiền tuyến là bằng chứng cho nhận định này.

Đây là đánh giá của phía Nga và chưa thể được xem là kết luận độc lập về diễn biến quân sự trên thực địa.

Phát biểu của ông Peskov được đưa ra một ngày sau khi cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov trả lời phỏng vấn Reuters, trong đó ông nhận định Ukraine đang “dần, từng bước” mất lợi thế trong cuộc xung đột. Ông Fedorov cho rằng Kiev cần đẩy nhanh cải cách về chiến lược, công nghệ quân sự và quản trị, đồng thời tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo và máy bay không người lái.

Nga và Ukraine tiếp tục duy trì các hoạt động nhân đạo. Ảnh: Iz.ru.

Trong khi đó, Nga và Ukraine tiếp tục duy trì các hoạt động nhân đạo. Ủy viên Nhân quyền Nga Yana Lantratova cho biết hai bên đã trao đổi 10 quân nhân mỗi bên tại Belarus. Theo bà, đây là đợt trao đổi tiếp theo sau cuộc trao đổi 103 đổi 103 được thực hiện vào tuần trước, trong đó có một số quân nhân bị thương.

Bà Lantratova cho biết Moscow và Kiev đang chuẩn bị cho các đợt trao đổi tiếp theo. Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất được cho là đã đóng vai trò trung gian trong một số hoạt động nhân đạo giữa hai bên.

Trao đổi tù binh là một trong những lĩnh vực hiếm hoi mà Nga và Ukraine vẫn duy trì cơ chế liên lạc kể từ khi xung đột bùng phát. Hai bên cũng từng tiến hành trao đổi thi thể quân nhân thiệt mạng. Trong khi giao tranh tiếp tục diễn ra trên nhiều khu vực, các cuộc trao đổi tù binh cho thấy hai bên vẫn duy trì một kênh hợp tác hạn chế về nhân đạo, bất chấp những khác biệt sâu sắc trong đánh giá tình hình chiến trường và triển vọng xung đột.

Lê Hà.

Nguồn: Tass, RT