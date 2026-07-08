Điện Kremlin nêu điều kiện chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, Kyiv thúc đẩy hợp tác quốc phòng

Ngày 7/7, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng xung đột Nga - Ukraine có thể chấm dứt nhanh chóng nếu chính quyền Kiev chấp nhận các điều kiện do Moscow đưa ra, đồng thời khẳng định Nga vẫn ưu tiên giải pháp chính trị và ngoại giao để giải quyết cuộc khủng hoảng.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Reuters.

Trả lời phỏng vấn tạp chí Die Weltwoche của Thụy Sĩ, ông Peskov cho rằng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể chấm dứt xung đột “chỉ trong một ngày” nếu ra lệnh rút lực lượng Ukraine khỏi vùng Donbass và công nhận về mặt pháp lý các vùng lãnh thổ mà Nga tuyên bố sáp nhập.

Theo ông Peskov, nếu chính quyền Kyiv thể hiện thiện chí và đưa ra các quyết định mà Moscow coi là cần thiết, các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt có thể đạt được bằng biện pháp hòa bình. Tuy nhiên, ông cho rằng Ukraine hiện chưa sẵn sàng cho giải pháp này, đồng thời nhấn mạnh việc NATO và các nước phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev sẽ không ngăn cản Nga tiếp tục chiến dịch quân sự cho đến khi đạt được các mục tiêu đề ra.

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng cho biết, Nga vẫn duy trì các kênh liên lạc với Mỹ và hy vọng những nỗ lực của Washington nhằm thúc đẩy giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột sẽ đạt kết quả. Ông đồng thời chỉ trích việc NATO tăng cường hiện diện quân sự gần biên giới Nga và cho biết Moscow sẽ theo dõi sát các kết quả của Hội nghị thượng đỉnh NATO đang diễn ra tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ).

Đề cập nguy cơ leo thang hạt nhân, ông Peskov khẳng định Nga là một cường quốc có trách nhiệm và không có ý định châm ngòi cho một cuộc chiến tranh thế giới mới, đồng thời nhấn mạnh Moscow sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh quốc gia.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: NBC News.

Trong khi đó, bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo Kiev đã ký thêm ba thỏa thuận hợp tác về máy bay không người lái với Đan Mạch, Estonia và Hà Lan, nâng tổng số thỏa thuận loại này lên chín.

Theo ông Zelensky, các thỏa thuận mới nhằm thúc đẩy hợp tác sản xuất quốc phòng, chia sẻ công nghệ và mở rộng xuất khẩu các hệ thống máy bay không người lái do Ukraine phát triển. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng tiếp tục kêu gọi các đối tác tăng cường hỗ trợ năng lực phòng không, đặc biệt là các hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo, trong bối cảnh Nga gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào lãnh thổ Ukraine.

Minh Phương

Nguồn: Reuters, CCTV.