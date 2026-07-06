Công an tỉnh Thanh Hóa kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh Nhân dân

Chiều 6/7, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh Nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026).

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Công an tỉnh Thanh Hóa.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh dự lễ kỷ niệm.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến dự lễ kỷ niệm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự lễ kỷ niệm.

Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Đức Thái, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Bộ Công an; các đồng chí nguyên lãnh đạo cùng cán bộ chủ chốt Công an tỉnh Thanh Hóa.

Buổi lễ được kết nối trực tuyến đến 166 công an xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh Nhân dân góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn cuộc sống bình yên của Nhân dân và tạo nền tảng ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cùng với lực lượng An ninh Nhân dân cả nước, lực lượng An ninh Công an Thanh Hóa luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Trong giai đoạn hiện nay, trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, lực lượng An ninh Công an Thanh Hóa tiếp tục quán triệt phương châm “An ninh chủ động”, chủ động nhận diện, dự báo, phòng ngừa từ sớm, từ xa các nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng; đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, góp phần giữ vững môi trường ổn định để Thanh Hóa phát triển nhanh và bền vững.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong suốt chặng đường 80 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng An ninh Công an Thanh Hóa đã được Đảng, Nhà nước và Bộ Công an tặng nhiều phần thưởng cao quý; nhiều tập thể, cá nhân được phong tặng huân chương, huy chương, bằng khen. Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với những cống hiến, hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an chúc mừng, biểu dương những thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc của lực lượng An ninh Công an Thanh Hóa trong chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Đồng chí khẳng định, lực lượng An ninh Công an Thanh Hóa luôn phát huy truyền thống anh hùng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu hiệu quả với Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Nhấn mạnh yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị lực lượng An ninh Công an Thanh Hóa tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia; phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu chiến lược với cấp ủy, chính quyền địa phương gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Đồng thời, chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo sát tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa từ sớm, từ xa các nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia; tập trung xử lý dứt điểm các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu; xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, mở rộng hợp tác quốc tế về an ninh; đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ an ninh có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an bày tỏ tin tưởng lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa nói chung, lực lượng An ninh Công an tỉnh nói riêng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ sự phát triển của tỉnh và đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái trao Huân chương Chiến công hạng Ba cho 2 cá nhân đã lập chiến công xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cho 6 cá nhân.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho 1 tập thể, 8 cá nhân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 11 tập thể, cá nhân.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Lê Ngọc Anh trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì, hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen và Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Minh Hiếu