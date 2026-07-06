Chính phủ quy định các trường hợp được xét tuyển, ưu tiên và tiếp nhận vào viên chức

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 259/2026/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Trong đó, nghị định bổ sung nhiều quy định mới về các trường hợp được xét tuyển, đối tượng ưu tiên và tiếp nhận vào viên chức, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Các trường hợp được xét tuyển, ưu tiên và tiếp nhận vào viên chức.

Theo Nghị định, việc tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển được thực hiện đối với các nhóm đối tượng gồm: người cam kết tình nguyện làm việc từ đủ 3 năm trở lên tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trong lĩnh vực y tế, giáo dục và các lĩnh vực thiết yếu khác; người học theo chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp trở về công tác tại địa phương; sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, người có tài năng thuộc diện thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; cùng các trường hợp khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Về chính sách ưu tiên trong tuyển dụng viên chức, Nghị định quy định mức cộng 7,5 điểm vào kết quả vòng 2 đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, thương binh và người hưởng chính sách như thương binh.

Các đối tượng như người dân tộc thiểu số; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp phục viên; sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân xuất ngũ; người làm công tác cơ yếu chuyển ngành; học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị; con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh và một số đối tượng chính sách khác được cộng 5 điểm.

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; công nhân, viên chức quốc phòng thôi việc còn trong độ tuổi lao động; đội viên thanh niên xung phong, trí thức trẻ tình nguyện sau khi hoàn thành nhiệm vụ được cộng 2,5 điểm; cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở được cộng 1,5 điểm vào kết quả vòng 2. Trường hợp thuộc nhiều diện ưu tiên chỉ được hưởng mức điểm ưu tiên cao nhất.

Đáng chú ý, Nghị định bổ sung đối tượng được xem xét tiếp nhận vào viên chức là chuyên gia, nhà khoa học, luật gia, luật sư giỏi, doanh nhân tiêu biểu, xuất sắc đang công tác ngoài khu vực công lập, nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và những người có kinh nghiệm đáp ứng ngay yêu cầu công việc. Đồng thời, bỏ quy định tiếp nhận đối với cán bộ, công chức cấp xã để bảo đảm thống nhất với quy định của Luật Cán bộ, công chức năm 2025.

Xem toàn văn Nghị định số 259/2026/NĐ-CP tại đây.

LP (Theo Cổng TTĐT Chính phủ)