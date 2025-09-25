Điện Kremlin đáp trả phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump: Nga là gấu, không phải “hổ giấy”

Trong một phát biểu đưa ra hôm 25/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác bỏ cách mô tả của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi gọi Nga là “con hổ giấy”, đồng thời hài hước nói thêm rằng đất nước này thường được so sánh với hình tượng con gấu.

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov - Ảnh: RIA Novosti

Phát biểu hôm 23/9, sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Kiev “đang ở vị thế có thể chiến đấu và giành lại toàn bộ Ukraine” nếu Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiếp tục ủng hộ. Ông Trump đã ví Nga như một “con hổ giấy”, khẳng định nước này đang gặp " Rắc rối lớn về kinh tế" và rằng “đây là thời điểm để Ukraine hành động.”

Về phía Nga, trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo kinh doanh RBK của Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã phản bác quan điểm của Tổng thống Mỹ đồng thời nhấn mạnh: “Nga không phải là hổ. Nga thường được gắn với hình ảnh con gấu. Trên đời không có thứ gọi là ‘gấu giấy’, và Nga là một con gấu thật sự”.

Ông Peskov cũng cho biết nền kinh tế Nga đã thích ứng với cuộc xung đột đang diễn ra và có khả năng cung cấp cho quân đội tất cả các trang thiết bị cần thiết, đồng thời thừa nhận đất nước đang đối mặt với một số “vấn đề” khó khăn phát sinh sau các lệnh trừng phạt chưa từng có của phương Tây.

Theo Peskov, ông Trump là một “doanh nhân” và đang tìm cách buộc thế giới phải mua dầu khí của Mỹ với giá cao hơn. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin “đánh giá cao” nỗ lực của ông Trump trong việc làm trung gian cho cuộc xung đột Ukraine, đồng thời mô tả mối quan hệ giữa hai người là “ấm áp.” Ông lưu ý các cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ đang tiến triển chậm, bởi Washington gắn việc khôi phục quan hệ song phương với vấn đề giải quyết xung đột Ukraine.

Ông Peskov khẳng định Moskva vẫn để ngỏ khả năng tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột, trong bối cảnh tình hình trên chiến trường đang xấu đi. Người phát ngôn Điện Kremlin nói: “Diễn biến cho thấy những ai không muốn đàm phán hôm nay thì ngày mai hoặc ngày kia sẽ ở vào vị thế bất lợi hơn nhiều”.

Thúy Hà (theo Russia Today)