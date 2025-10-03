Điện Kremlin cảnh báo đáp trả nếu Mỹ cấp Tomahawk cho Ukraine

Trước thông tin Washington sẽ chia sẻ thông tin tình báo để Ukraine tấn công tên lửa tầm xa vào hạ tầng năng lượng của Nga, Tổng thống Vladimir Putin vừa cảnh báo, Moscow sẽ có "phản ứng rất thuyết phục". Ông đồng thời lên án sự “quân sự hóa ngày càng leo thang” của châu Âu, cho rằng, các hành động này đẩy khu vực đến gần hơn với xung đột trực diện.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại cuộc họp thường niên của Câu lạc bộ Valdai ở Sochi (Nga). Ảnh: Tass

Tuyên bố của Tổng thống Nga Putin được xem là lời cảnh báo cứng rắn gửi tới phương Tây, trong bối cảnh chiến sự Ukraine tiếp tục căng thẳng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Phát biểu tại cuộc họp thường niên của Câu lạc bộ Valdai ở Sochi, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã dành hơn một giờ để trình bày quan điểm về tình hình an ninh khu vực, trong bối cảnh Mỹ được cho là đang cân nhắc chuyển giao tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk và chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine.

Tổng thống Nga mô tả việc quân sự hóa châu Âu là “nguy hiểm” và tuyên bố các hành động như vậy sẽ buộc Moscow phải đưa ra biện pháp đáp trả tương xứng. Ông nói: “Tôi nghĩ không ai nghi ngờ rằng những biện pháp như vậy sẽ buộc Nga phải hành động, và phản ứng của chúng tôi sẽ không đến muộn”, đồng thời cho biết, ông “xem nhẹ” kịch bản Mỹ chuyển giao Tomahawk cho Kiev. Khi được hỏi trực tiếp về khả năng Mỹ hỗ trợ Ukraine bằng tên lửa tầm xa, ông Putin cảnh báo: "Điều này sẽ đồng nghĩa với một cấp độ leo thang hoàn toàn mới, bao gồm cả trong quan hệ Nga - Mỹ."

Phản ứng trước thông tin Mỹ có thể chia sẻ dữ liệu tình báo phục vụ các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết điều này “không có gì mới”, nhưng là một “dấu hiệu nguy hiểm” và sẽ dẫn tới một “bước leo thang nghiêm trọng mới” khiến Nga phải hành động. Tuy nhiên, ông không nói rõ phản ứng cụ thể sẽ là gì.

Trong khi đó, theo truyền thông quốc tế, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thúc giục Tổng thống Donald Trump viện trợ tên lửa Tomahawk trong một cuộc gặp kín bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 23/9.

Lê Hà