Diễn đàn quốc đảo Thái Bình Dương 2026: Quốc gia có chủ quyền mới được nộp đơn

Ngày 12/9, các nhà lãnh đạo các quốc đảo Thái Bình Dương đã nhất trí thông qua một khuôn khổ mới, cho phép các quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia diễn đàn khu vực với tư cách là đối tác chiến lược.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Đại dương, Diễn đàn các quốc đảo Thái Bình Dương đã bế mạc tại Quần đảo Solomon sau cuộc họp kín của các nhà lãnh đạo diễn ra cùng ngày.

Ngoài 18 quốc gia thành viên, bao gồm các bên tham gia chủ chốt là Australia và New Zealand, diễn đàn khu vực quan trọng này thường có sự tham dự của hàng chục quốc gia và vùng lãnh thổ khác với tư cách là quan sát viên hoặc đối tác. Tuy nhiên, tại diễn đàn năm nay, nước chủ nhà Quần đảo Solomon đã cấm hầu hết các đối tác này tham dự, khiến nhiều quốc gia trong khu vực bày tỏ lo ngại.

Vấn đề liên quan đến các đối tác đối thoại đã dẫn đến một cuộc tranh luận kéo dài trong cuộc họp kín ngày 12/9. Theo thông cáo chính thức của diễn đàn, các nhà lãnh đạo các quốc đảo Thái Bình Dương đã nhất trí về một khuôn khổ mới, trong đó yêu cầu các quốc gia và vùng lãnh thổ nộp đơn xin tham dự các hội nghị thượng đỉnh sắp tới với tư cách là đối tác chiến lược.

Thông cáo nêu rõ: "Điều này nhằm đảm bảo rằng các mối quan hệ đối tác được thiết lập một cách có cấu trúc, cân bằng và có trách nhiệm liên quan đến các quy trình ra quyết định chính trị tập thể của khu vực."

Tháng trước, Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters, Ngoại trưởng Australia Penny Wong và nhiều quan chức khác đã cảnh báo rằng việc loại bỏ các đối tác đối thoại có thể làm ảnh hưởng đến viện trợ nước ngoài dành cho khu vực Thái Bình Dương.

Diễn đàn các quốc đảo Thái Bình Dương năm 2026 dự kiến được tổ chức tại Palau. Theo thông cáo, các đối tác chiến lược sẽ cần nộp đơn đăng ký tham gia diễn đàn và đáp ứng các tiêu chí bao gồm: là một quốc gia có chủ quyền, một thực thể chính trị (như Liên minh châu Âu), hoặc một tổ chức liên chính phủ.

Ngoài vấn đề liên quan đến quy chế đối tác chiến lược, tại diễn đàn, các nhà lãnh đạo các quốc đảo Thái Bình Dương cũng thảo luận những chủ đề quan trọng khác như biến đổi khí hậu và an ninh khu vực.

Các nhà lãnh đạo nhất trí rằng tất cả các quốc gia cần có hành động cụ thể, ở cả cấp độ cá nhân và tập thể, để ngăn chặn tình trạng nóng lên toàn cầu trong ngắn hạn. Diễn đàn cũng bày tỏ ủng hộ đề xuất của Australia đăng cai Hội nghị lần thứ 31 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP31) vào năm tới.

Về vấn đề an ninh, các nhà lãnh đạo kêu gọi đưa ra phản ứng thống nhất đối với tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tình trạng buôn bán ma túy trong khu vực Thái Bình Dương./.

Theo TTXVN