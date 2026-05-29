Diễn đàn Kinh tế Á – Âu lần thứ 5: Trí tuệ nhân tạo trở thành trọng tâm hợp tác

Diễn đàn Kinh tế Á – Âu lần thứ 5 đã chính thức khai mạc tại thủ đô Astana của Kazakhstan với chủ đề “Liên minh Kinh tế Á – Âu trong cuộc đua số toàn cầu: Tập trung vào trí tuệ nhân tạo”. Sự kiện quy tụ nhiều nguyên thủ và lãnh đạo cấp cao của các nước thành viên Liên minh Kinh tế Á – Âu (EAEU) cùng đại diện các quốc gia đối tác, tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp.

Diễn đàn Kinh tế Á – Âu lần thứ 5 đã chính thức khai mạc tại thủ đô Astana của Kazakhstan, ngày 28/5. Ảnh: Akorda

Theo chương trình, diễn đàn năm nay gồm khoảng 30 phiên thảo luận chuyên đề, tập trung vào các vấn đề hợp tác kinh tế, chuyển đổi số, phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), thương mại điện tử, logistics và tăng cường liên kết giữa EAEU với các đối tác bên ngoài khối.

Phát biểu khai mạc phiên toàn thể, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev nhấn mạnh trí tuệ nhân tạo và công nghệ số đang trở thành động lực mới thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của các nền kinh tế thành viên EAEU.

Ông cho biết Kazakhstan đã đề xuất ứng dụng thực tiễn AI nhằm bảo đảm “bốn quyền tự do” trong khuôn khổ EAEU, bao gồm tự do lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ, vốn và lao động.

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định AI đang trở thành lĩnh vực cạnh tranh chiến lược trên toàn cầu. Ảnh: asiarussia

Phát biểu tại diễn đàn, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định AI đang trở thành lĩnh vực cạnh tranh chiến lược trên toàn cầu và là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của các quốc gia trong tương lai.

Nhà lãnh đạo Nga cũng cảnh báo AI sẽ làm thay đổi sâu sắc thị trường lao động và đời sống xã hội khi nhiều ngành nghề có nguy cơ bị thay thế bởi tự động hóa. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh các nước EAEU cần phối hợp để tận dụng cơ hội từ công nghệ mới và thúc đẩy các nền tảng AI mang tính chủ quyền.

Tổng thống Putin đồng thời đề xuất tổ chức một hội nghị cấp cao quốc tế về trí tuệ nhân tạo tại Nga trong năm tới nhằm thúc đẩy hợp tác phát triển các mô hình AI chủ quyền và xây dựng hạ tầng tính toán liên kết giữa các quốc gia đối tác.

Sau phiên toàn thể, lãnh đạo các đoàn đại biểu đã tham quan triển lãm chuyên đề “Phát triển trí tuệ nhân tạo trong EAEU” tại Trung tâm trí tuệ nhân tạo alem.ai, nơi giới thiệu các thành tựu chuyển đổi số và ứng dụng AI của các nước thành viên.

Trong khuôn khổ diễn đàn, Tổng thống Kazakhstan Tokayev và Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã thông qua tuyên bố chung xác định 7 trụ cột hợp tác và hữu nghị song phương trong bối cảnh tình hình địa chính trị toàn cầu có nhiều biến động.

Hai bên cam kết thúc đẩy thương mại, đầu tư, hợp tác công nghiệp, mở rộng thanh toán bằng đồng nội tệ và phối hợp giảm thiểu tác động từ các sức ép kinh tế bên ngoài. Ngoài ra, hai bên đã ký kết hàng loạt thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, tài chính, giáo dục, công nghiệp và vận tải. Đáng chú ý có các dự án liên quan tới năng lượng hạt nhân, hợp tác dầu khí, trung tâm đào tạo nhân tài Sirius, chuyển đổi số giao thông vận tải và bảo đảm an toàn hạt nhân giai đoạn 2026 – 2030.

Bích Hồng

Nguồn: Kazinform, KazTAG, Kremlin, Astana Times