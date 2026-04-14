Điểm tựa vàng của cử tạ Thanh Hóa

Tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 33, Trần Xuân Dũng đã ghi dấu ấn đậm nét khi giành HCĐ nội dung cử tạ, góp phần vào thành tích của cử tạ Việt Nam.

Trần Xuân Dũng là một trong ba VĐV của cử tạ Thanh Hóa từng giành huy chương tại SEA Games.

Tấm HCĐ SEA Games không chỉ là thành tích cá nhân mà còn mang ý nghĩa lớn với cử tạ Thanh Hóa. Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt ở đấu trường khu vực và quốc tế, tấm huy chương này là minh chứng cho sự đầu tư bài bản và sự trưởng thành của lực lượng VĐV Thanh Hóa. Với riêng Trần Xuân Dũng, đây là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp, tiếp thêm động lực để anh tiếp tục chinh phục những mục tiêu cao hơn.

Trước khi tỏa sáng ở SEA Games, Trần Xuân Dũng đã là cái tên quen thuộc của cử tạ Thanh Hóa ở các giải đấu trong nước. Anh liên tiếp giành nhiều huy chương tại các giải vô địch quốc gia, trong đó có 4 tấm HCV tại hai kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII (năm 2018) và lần thứ IX (năm 2022), góp phần giúp đội tuyển cử tạ nói riêng và thể thao Thanh Hóa nói chung duy trì vị thế trong nhóm dẫn đầu toàn quốc.

Không chỉ dừng lại ở những con số huy chương, điều khiến Trần Xuân Dũng trở thành “điểm tựa vàng” của cử tạ xứ Thanh còn nằm ở sự ổn định và tinh thần thi đấu bền bỉ. Trong nhiều năm liền, anh luôn là VĐV được ban huấn luyện tin tưởng giao trọng trách ở các hạng cân 89kg hoặc 94kg. Sự hiện diện của Trần Xuân Dũng trên sàn đấu không chỉ mang đến hy vọng về thành tích, mà còn tạo điểm tựa tinh thần cho các đồng đội, đặc biệt là những VĐV trẻ đang trong quá trình trưởng thành.

Cử tạ là một trong những môn thể thao thuộc hệ thống Olympic, đòi hỏi sự kết hợp giữa sức mạnh, kỹ thuật và bản lĩnh thi đấu. Mỗi lần bước lên sàn, VĐV phải đối mặt với áp lực lớn khi từng mức tạ đều có thể quyết định thành bại. Không có chỗ cho sai sót, cũng không có cơ hội sửa chữa khi đã bước qua lượt thi đấu. Đằng sau những tấm huy chương là quá trình tập luyện khắc nghiệt, kéo dài qua nhiều năm, với cường độ cao và sự hy sinh thầm lặng.

Nhận xét về học trò của mình, HLV trưởng đội tuyển cử tạ Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phi cho biết: "Trần Xuân Dũng là VĐV có thâm niên tập luyện lâu năm nhất của đội, đồng thời cũng là “đầu tàu” với những đóng góp thành tích nổi bật nhất tính đến thời điểm hiện tại, đặc biệt là những thành tích tại hai kỳ đại hội thể thao toàn quốc gần nhất. Ở thời điểm hiện tại, Trần Xuân Dũng vẫn là niềm hy vọng lớn của đội tuyển trong mục tiêu giành HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X".

Theo vị “thuyền trưởng” của cử tạ Thanh Hóa, trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải 2026, đặc biệt là Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, ban huấn luyện xây dựng kế hoạch tập luyện chi tiết cho từng VĐV, trong đó có sự đầu tư trọng điểm cho các gương mặt chủ lực như Trần Xuân Dũng. Đáng chú ý, trong thời gian tới Trần Xuân Dũng cùng một số VĐV tiêu biểu của đội sẽ được cử đi tập huấn tại Trung Quốc. Đây là cơ hội quan trọng để các VĐV được tiếp cận điều kiện ăn ở, trang thiết bị tập luyện hiện đại, đồng thời cọ xát với các VĐV đẳng cấp cao để nâng cao trình độ chuyên môn và bản lĩnh thi đấu.

Hành trình phía trước vẫn còn nhiều thử thách, khi đại hội thể thao toàn quốc là đấu trường quy tụ những đô cử mạnh nhất cả nước. Nhưng với nền tảng đã được khẳng định, cùng ý chí và kinh nghiệm thi đấu, tin rằng Trần Xuân Dũng sẽ tiếp tục là “điểm tựa vàng” của cử tạ Thanh Hóa trong hành trình chinh phục những đỉnh cao mới.

Hoàng Sơn