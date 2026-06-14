Tổ trọng tài Singapore điều hành chung kết Cúp quốc gia 2026; U19 Australia vô địch Đông Nam Á

Tổ trọng tài Singapore điều hành chung kết Cúp quốc gia 2026; U19 Australia lên ngôi vô địch Đông Nam Á; tuyển Anh bắt giữ được nghi phạm trộm đồ... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (14/6).

Tổ trọng tài Singapore điều hành chung kết Cúp quốc gia 2026

Ban tổ chức đã phân công bộ đôi trọng tài FIFA người Singapore là Muhammad Taqi Aljaafari Bin Jahari (tài chính) và Ahmad A'Qashah Bin Ahmad Al Badowe (VAR) điều hành trận chung kết giữa CLB Ninh Bình và CLB CA TP HCM. Cả hai vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ tại trận play-off V.League 2026/27.

Ông Ahmad A'Qashah Bin Ahmad Al Badowe (thứ 3 từ phải qua) là người vừa bắt chính trận play-off thăng hạng V-League 2026 - 2027, trong khi ông Muhammad Taqi Aljaafari Bin Jahari (bìa phải) là trọng tài VAR

Trận chung kết này là cơ hội lịch sử để đội bóng cố đô Ninh Bình giành danh hiệu lớn đầu tiên, trong khi CA TP HCM đang quyết tâm tạo thêm bất ngờ sau khi loại Nam Định ở bán kết. Sự xuất hiện của tổ trọng tài ngoại được kỳ vọng sẽ đảm bảo tính khách quan cho màn tranh tài đỉnh cao này.

U19 Australia vô địch giải U19 Đông Nam Á 2026

Tối 13/6, tại trận chung kết giải U19 Đông Nam Á 2026 diễn ra ở Indonesia, U19 Australia đã khẳng định sức mạnh vượt trội khi đánh bại U19 Thái Lan với tỷ số 2-0. Các bàn thắng được ghi bởi Alexander Garbowski (41') và Beckham Baker (phút bù giờ hiệp 2).

U19 Thái Lan (áo xanh) bất lực trước U19 Australia (Ảnh: FAT).

Đây là lần thứ 6 “xứ sở chuột túi” lên ngôi vương tại sân chơi trẻ khu vực. Ở trận tranh hạng 3 diễn ra trước đó, chủ nhà U19 Indonesia đã giành huy chương đồng sau chiến thắng sít sao 1-0 trước U19 Campuchia.

Bắt giữ hai nghi phạm trộm đồ của tuyển Anh

Chỉ vài ngày trước trận ra quân tại World Cup 2026, đội tuyển Anh đã gặp sự cố mất trộm trang thiết bị tập luyện khi đang vận chuyển từ Florida đến đại bản doanh tại Missouri.

Đội tuyển Anh bị mất trộm đồ chỉ vài ngày trước khi ra quân tại World Cup 2026. (Ảnh: AP)

Cảnh sát Kansas City xác nhận đã bắt giữ hai nghi phạm để phục vụ điều tra. Dù chưa công bố thông tin chi tiết về tài sản thu hồi, FA khẳng định kế hoạch chuẩn bị của thầy trò HLV Thomas Tuchel không bị ảnh hưởng đáng kể.

Tuyển Anh vẫn duy trì tập luyện để chuẩn bị cho trận gặp Croatia vào ngày 17/6 tại Dallas.

Thụy Sĩ ghi bàn thắng lịch sử, Qatar chia điểm ấn tượng

Trong trận ra quân bảng B rạng sáng 14/6, tiền đạo Breel Embolo đã ghi bàn mở tỷ số trên chấm 11m, giúp Thụy Sĩ lần đầu tiên được hưởng và thực hiện thành công một quả phạt đền trong lịch sử 13 kỳ tham dự World Cup.

Embolo ghi bàn thắng lịch sử cho tuyển Thụy Sĩ.

Tuy nhiên, Qatar đã chơi đầy nỗ lực và gỡ hòa 1-1 ở phút 90+4 nhờ công của đội trưởng Boualem Khoukhi. Kết quả này mang về điểm số đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup cho đại diện châu Á, đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong trận cầu đầy cảm xúc.

HS