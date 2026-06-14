Thanh Hóa thi đấu bứt phá tại Giải vô địch Điền kinh quốc gia U18 năm 2026

Sau hơn một tuần tranh tài sôi nổi tại tỉnh Thái Nguyên, đội tuyển Điền kinh Thanh Hóa đã thi đấu thành công tại Giải vô địch Điền kinh quốc gia U18 năm 2026 khi giành tổng cộng 9 huy chương các loại, vượt chỉ tiêu đề ra và xếp thứ 6 toàn đoàn.

Các tài năng trẻ xứ Thanh xuất sắc giành HCV ở nội dung 4x400m nữ.

Giải đấu năm diễn ra từ ngày 5/6, quy tụ 36 đoàn với khoảng 700 vận động viên trẻ trên cả nước tham dự. Đây được xem là sân chơi quan trọng nhằm đánh giá chất lượng công tác đào tạo vận động viên trẻ tại các địa phương, đồng thời phát hiện những nhân tố triển vọng cho các đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Đoàn Thanh Hóa tham dự giải với 19 thành viên, gồm 4 huấn luyện viên và 15 vận động viên. Kết thúc các nội dung thi đấu, các vận động viên xứ Thanh giành được 6 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng.

Nổi bật nhất là vận động viên Lê Thị Thảo với cú đúp Huy chương Vàng ở các nội dung 100m nữ và 200m nữ, lần lượt đạt thành tích 11 giây 91 và 24 giây 49. Ngoài ra, Lê Thị Thảo còn góp công quan trọng giúp đội tiếp sức 4x400m nữ của Thanh Hóa giành Huy chương Vàng với thành tích 3 phút 59 giây 6.

Điền kinh Thanh Hóa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại giải Vô địch điền kinh quốc gia U18 năm nay.

Ở các nội dung ném, Lê Đức Thuận thi đấu xuất sắc khi giành hai Huy chương Vàng ở nội dung đẩy tạ (13m70) và ném đĩa (45m02). Trong khi đó, Nguyễn Xuân Phú mang về thêm một Huy chương Vàng ở nội dung 400m nam với thành tích 48 giây 75.

Các vận động viên Mai Thị Ngọc Anh và Bùi Thị Hồng Hạnh cùng góp mặt trong đội hình tiếp sức 4x400m nữ giành Huy chương Vàng. Bên cạnh đó, Nguyễn Ngọc Thảo My giành Huy chương Đồng nội dung 400m nữ, Nguyễn Thị Thu Huyền giành Huy chương Đồng nội dung đi bộ 2.000m nữ. Tấm Huy chương Bạc duy nhất của đoàn Thanh Hóa đến từ nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x400m nam nữ.

So với thành tích tại giải năm 2025 (5 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Đồng), đội tuyển Điền kinh Thanh Hóa đã có bước tiến đáng ghi nhận khi giành nhiều hơn 1 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc. Kết quả này cho thấy sự chuẩn bị bài bản của ban huấn luyện cũng như sự trưởng thành rõ nét của các vận động viên trẻ trong quá trình tập luyện và thi đấu.

Với 6 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng, đội tuyển Điền kinh Thanh Hóa đã cho thấy những tín hiệu tích cực trong công tác đào tạo trẻ, khẳng định sự tiến bộ của các vận động viên kế cận và tạo thêm niềm tin vào lộ trình trẻ hóa lực lượng của điền kinh xứ Thanh trong những năm tới.

Hoàng Sơn