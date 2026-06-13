Xử lý nghiêm đối tượng tông xe, kéo lê cán bộ CSGT

Không chấp hành hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn, một nam thanh niên đã điều khiển ô tô tông thẳng vào lực lượng Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ, kéo lê một cán bộ trên quãng đường gần 300m.

Lê Duy Lâm (sinh năm 2003, trú tại thôn 4, xã Thiệu Trung) tại cơ quan Công an.

Thực hiện Kế hoạch số 24 ngày 7/6/2026 của Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa, tối 12/6, Tổ công tác số 14 gồm Thiếu tá Nguyễn Xuân Sơn, Tổ trưởng; Thiếu tá Lê Hữu Thuận và Trung tá Nguyễn Anh Tuấn thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến giao thông thuộc địa bàn phụ trách.

Khoảng 22 giờ 20 phút, trong quá trình làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Thiếp, phường Hạc Thành, Tổ công tác phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 36A-379.84 có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển.

Thay vì chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng, người điều khiển phương tiện đã có hành vi chống đối quyết liệt.

Theo lực lượng làm nhiệm vụ, khi có yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn tài xế điều khiển xe tông thẳng vào Thiếu tá Lê Hữu Thuận đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát giao thông, sau đó tiếp tục tăng ga bỏ chạy, kéo lê đồng chí Thiếu tá Nguyễn Xuân Sơn trên quãng đường khoảng 300m mới dừng lại. Hậu quả, đồng chí Sơn bị rạn xương quay trụ tay phải, hiện đang điều trị tại Bệnh Công an tỉnh Thanh Hóa.

Trong suốt quá trình này, mặc dù đang ở trong tình huống đặc biệt nguy hiểm, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn vẫn bình tĩnh xử lý tình huống, liên tục yêu cầu người điều khiển phương tiện dừng xe để bảo đảm an toàn cho Tổ công tác, những người tham gia giao thông trên tuyến đường và chính người vi phạm. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành mà tiếp tục điều khiển phương tiện di chuyển.

Người điều khiển phương tiện xe ô tô nói trên được xác định là Lê Duy Lâm (sinh năm 2003), trú tại thôn 4, xã Thiệu Trung.

Tiến hành kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở đối với Lê Duy Lâm, lực lượng chức năng ghi nhận kết quả 0,025 mg/L khí thở.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Lê Duy Lâm về các hành vi: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 mg/lít khí thở; không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông. Đồng thời tạm giữ xe ô tô biển kiểm soát 36A-379.84 và một giấy phép lái xe hạng B2 để phục vụ công tác xác minh, xử lý.

Hiện, Công an phường Hạc Thành đang tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ, điều tra làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm của Lê Duy Lâm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Quốc Hương và Trung Hưng