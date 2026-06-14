Các mức tặng quà người có công dịp 27/7 năm 2026

Chủ tịch nước vừa ký Quyết định 885/QĐ-CTN tặng quà người có công dịp 27/7 năm 2026 nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Quyết định được ban hành trên cơ sở đề nghị của Thủ tướng Chính phủ nhằm tiếp tục thể hiện sự tri ân, chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ.

Theo Quyết định 885/QĐ-CTN, việc tặng quà được thực hiện đối với các đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ theo 2 mức.

Cụ thể, mức quà 600.000 đồng được tặng cho các đối tượng gồm:

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng và những cá nhân đã có quyết định phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng trước ngày 28/7/2026 nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

- Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng; thân nhân của 2 liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

Đối với mức quà 300.000 đồng, đối tượng được tặng gồm:

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động.

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

- Đại diện thân nhân liệt sĩ.

- Người thờ cúng liệt sĩ trong trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân.

Các đối tượng hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

Theo Điều 3 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2020 thì các đối tượng hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng bao gồm:

- Người có công với cách mạng bao gồm:

+ Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945;

+ Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;

+ Liệt sỹ;

+ Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

+ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;

+ Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;

+ Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31/12/1993; người hưởng chính sách như thương binh;

+ Bệnh binh;

+ Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

+ Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày;

+ Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế;

+ Người có công giúp đỡ cách mạng.

- Thân nhân của người có công với cách mạng bao gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi liệt sỹ.

Những hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực ưu đãi người có công với cách mạng

Căn cứ Điều 7 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2020 quy đinh về những hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực ưu đãi người có công với cách mạng như sau:

- Khai báo gian dối, giả mạo giấy tờ để hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng.

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái quy định hoặc gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền lợi của người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng.

- Vi phạm nguyên tắc quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm thực hiện các chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa.

-Lợi dụng việc thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng để vi phạm pháp luật.

LP