Phát huy mô hình dòng họ tự quản giữ vững an ninh trật tự

Để giữ vững an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn, Công an xã Cẩm Tú đã duy trì và phát huy nhiều mô hình tự quản, tiêu biểu là mô hình “Dòng họ Phạm tự quản về ANTT” tại thôn Bắc Sơn, xã Cẩm Tú. Mô hình này đã và đang phát huy hiệu quả tích cực, góp phần quan trọng vào công tác đảm bảo ANTT tại địa phương.

Công an xã Cẩm Tú cùng dòng họ Phạm, thôn Bắc Sơn, phối hợp bàn giải pháp giữ vững ANTT trên địa bàn.

Dòng họ Phạm cư trú tại thôn Bắc Sơn, xã Cẩm Tú gồm 35 hộ với 173 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mường. Đây là dòng họ có truyền thống đoàn kết, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, luôn chấp hành nghiêm túc mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương. Tháng 9/2020, Ban Chỉ đạo ANTT xã Cẩm Tú đã tham mưu cho dòng họ Phạm, thôn Bắc Sơn, xã Cẩm Tú xây dựng và ra mắt mô hình “Dòng họ Phạm tự quản về ANTT”.

Từ khi thành lập đến nay, dòng họ Phạm luôn đồng hành cùng chính quyền, công an xã và các đoàn thể địa phương trong việc đảm bảo ANTT. Chủ động vận động các gia đình, thành viên trong dòng họ nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Các gia đình trong dòng họ luôn sống và làm việc theo pháp luật, kiên quyết bài trừ, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật. Từ tháng 7/2025 đến nay, dòng họ Phạm đã cung cấp cho Công an xã Cẩm Tú 8 tin báo liên quan đến lĩnh vực ANTT. Những tin báo này được lực lượng công an xã tiếp nhận và xử lý kịp thời, góp phần quan trọng trong việc giữ vững ANTT trên địa bàn xã.

Không chỉ tích cực tham gia giữ gìn ANTT, dòng họ Phạm, thôn Bắc Sơn luôn đoàn kết, cùng nhau phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. Dòng họ luôn khuyến khích con cháu tích cực học tập, chú trọng đến công tác khuyến học, khuyến tài. Từ năm 2020 đến nay, dòng họ Phạm đã trao quà cho gần 80 lượt, con em có thành tích học tập tốt. Hiện nay, các hộ thuộc dòng họ Phạm, thôn Bắc Sơn không còn hộ nghèo; đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên, hằng năm 100% gia đình đều đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Ông Phạm Mạnh Ty, Trưởng dòng họ Phạm, thôn Bắc Sơn, xã Cẩm Tú, cho biết: "Sau khi triển khai mô hình “Dòng họ Phạm tự quản về ANTT”, dòng họ Phạm, thôn Bắc Sơn thường xuyên tổ chức các cuộc gặp gỡ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của mọi người và kịp thời giải quyết những mâu thuẫn trong nội bộ. Chúng tôi tích cực tuyên truyền, vận động thành viên chấp hành nghiêm các nội dung trong quy ước của dòng họ; tham gia tuần tra Nhân dân cùng với Công an xã Cẩm Tú".

Trung tá Trần Trung Kiên, Trưởng Công an xã Cẩm Tú chia sẻ: Mô hình “Dòng họ Phạm tự quản về ANTT” tại thôn Bắc Sơn đã phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần giữ vững ANTT và xây dựng dòng họ văn hóa, đoàn kết. Thời gian tới, Công an xã Cẩm Tú sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này để huy động sức mạnh của Nhân dân trong việc giữ vững ANTT trên địa bàn xã.

Bài và ảnh: Hải Anh