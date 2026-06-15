Nghiêm trị hành vi “tương tác” với thông tin xuyên tạc

Thời gian gần đây, lực lượng chức năng Công an tỉnh liên tục xử lý nghiêm các trường hợp “tương tác” những thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống từ các đối tượng phản động, thù địch trên không gian mạng. Các hành vi “tương tác” bao gồm (thích, chia sẻ, bình luận) với các thông tin xuyên tạc, chống phá từ các đối tượng phản động, thù địch tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh chính trị. Đây cũng là hành vi vi phạm quy định về trách nhiệm sử dụng mạng xã hội và pháp luật về an ninh.

Cơ quan chức năng làm việc với đối tượng có hành vi sử dụng trang cá nhân để “tương tác” với các thông tin xuyên tạc, chống phá.

Mới đây, Công an xã Đồng Tiến đã tiến hành làm việc với bà L.T.C., trú tại thôn Nhạ Lọc, xã Đồng Tiến về hành vi sử dụng facebook cá nhân để “tương tác” với các thông tin xuyên tạc, chống phá từ đối tượng phản động lưu vong Lê Trung Khoa và thường xuyên có các bình luận “xấu”, “độc” chống đối chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tại cơ quan công an, bà L.T.C., cho biết: “Do nhận thức chính trị của cá nhân còn hạn chế, thiếu kỹ năng nhận diện các thông tin sai lệch, âm mưu thâm độc của thế lực thù địch, vô tình tiếp cận, bình luận hưởng ứng vào bài viết có nội dung tiêu cực, xuyên tạc tình hình đất nước”. Sau khi được lực lượng chức năng Công an xã tuyên truyền, phổ biến pháp luật, bà L.T.C. đã nhận thức rõ sai phạm, tự nguyện gỡ bỏ bài viết, bình luận vi phạm và ký cam kết không tái phạm.

Ngày 4/5/2026 Công an xã Hoằng Châu phát hiện một tài khoản facebook có tên "N.T." đăng tải bình luận trong bài viết trên fanpage Công an xã Hoằng Châu có nội dung sai sự thật, xuyên tạc công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy của lực lượng công an xã, tạo dư luận xấu trong quần chúng Nhân dân. Qua rà soát, xác minh cho thấy tài khoản mạng xã hội trên do một công dân đang cư trú tại xã Nông Cống quản lý, sử dụng nên Công an xã Hoằng Châu đã phối hợp Công an xã Nông Cống làm rõ để xử lý nghiêm trước pháp luật. Tiến hành xác minh, Công an xã Nông Cống xác định người thực hiện hành vi trên là đối tượng N.C.T., sinh năm 1977, hiện đang cư trú tại xã Nông Cống. Qua làm việc, đối tượng N.C.T. thừa nhận do bản thân thiếu hiểu biết về các quy định của pháp luật nên đã lấy thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội để đăng tải lên bài viết của fanpage Công an xã Hoằng Châu. Đối tượng N.C.T. đã tỏ ra ăn năn, hối lỗi, chủ động gỡ bỏ toàn bộ nội dung sai sự thật đã đăng tải và cam kết chấp hành nghiêm các quy định pháp luật trong quá trình sử dụng mạng xã hội. Căn cứ hành vi vi phạm cùng các thông tin, tài liệu đã thu thập, ngày 8/5/2026, Công an xã Nông Cống đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.C.T. số tiền 5 triệu đồng về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân” theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ.

Không gian mạng hiện nay không chỉ là nơi để người dùng liên kết bạn bè, tìm kiếm những người bạn mới cùng chung sở thích... mà còn được xem như một cuốn nhật ký để lưu lại các kỷ niệm, chia sẻ góc nhìn, quan điểm cá nhân về một vấn đề nào đó. Nhiều người còn lập ra những tài khoản facebook, tiktok... để chia sẻ nội dung và kiếm tiền từ lượt tương tác dựa trên các nội dung đó. Cùng với đó, không ít người còn tìm cách câu view, câu tương tác bằng các nội dung giả mạo, xuyên tạc, sai sự thật hoặc thậm chí xúc phạm danh dự của người khác chỉ để thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dùng mạng cần đặc biệt nâng cao nhận thức khi sử dụng mạng xã hội. Trong đó, lưu ý cảnh giác trước các thủ đoạn cần lợi dụng sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng hoặc các vấn đề xã hội nhạy cảm để tung tin thất thiệt. Sử dụng công nghệ Deepfake và trí tuệ nhân tạo (AI) để cắt ghép hình ảnh, video sai sự thật, làm sai lệch bản chất vụ việc nhằm bôi nhọ tổ chức và cá nhân. Đăng tải thông tin trên các hội nhóm kín, tài khoản ảo hoặc dẫn nguồn từ các trang web, kênh phản động lưu vong.

Công dân khi tham gia không gian mạng cần sàng lọc thông tin, chỉ tiếp nhận và tin tưởng vào các thông tin chính thống từ các cơ quan báo chí và cổng thông tin điện tử của Đảng, Nhà nước. Tuyệt đối không bấm thích, bình luận hoặc chia sẻ các bài viết, video, hình ảnh có nội dung xuyên tạc, chống phá. Khi phát hiện các tài khoản, hội nhóm có hành vi đăng tải nội dung phản động, xuyên tạc, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất hoặc sử dụng chức năng báo cáo (report) của nền tảng mạng xã hội để góp phần làm trong sạch không gian mạng.

Bài và ảnh: Lê Phượng